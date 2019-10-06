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15 минут назад

В Таиланде пять слонов погибли, пытаясь вытащить из водопада слоненка

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В Таиланде пять слонов погибли, пытаясь вытащить из водопада слоненка
В национальном парке Хао Яй на юге Таиланда пять слонов погибли, пытаясь спасти слоненка, попавшего в водопад, об этом сообщает местный ресурс Matichon Online.

Трагедия произошла рано утром в минувшую субботу, 5 октября. Сотрудники национального парка, услышав рев слонов, обнаружили в местном ручье утонувшего трехлетнего слоненка и двух взрослых особей, которые пытались спасти его и выглядели измученными.

Bangkok Post@BangkokPostNews

Six elephants die at Khao Yai waterfall https://ift.tt/2Ot2lVf





Спустившись к нижней части водопада, рейнджеры обнаружили еще пять утонувших слонов. Выживших особей спустя несколько часов удалось спасти при помощи веревок.

Похожая трагедия произошла в этом же месте в 1992 году, тогда погибли восемь слонов, сообщает ria.ru

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