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Гуф feat «Звери»: кто порадовал липчан

11 672
#соцсети #шоу #концерт
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Вчера культурную жизнь Липецка можно было смело сравнить с выходными в городе-миллионнике. На городских площадках параллельно шли концерты двух звезд разных музыкальных направлений: поклонники Гуфа собрались в ночном клубе, а фанаты «Зверей» оккупировали «Звездный». Чье же шоу больше понравилось липчанам и как сами музыканты отзываются о городе – в обзоре соцсетей.















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#guf @therealguf вчера зажигал дождливый липецкий вечер. Как по мне, так его старые треки качают сильнее. Но тем не менее вечер прошёл на УРА )) Всем тем кто не смог прийти предлагаю погрузиться в #VR и посмотреть как это было своими глазами - 3 видоса в #360градусов уже на моём ЮТубчике. Ссылка традиционно в профиле. #гуф #гуфвлипецке #видео360 #маленькаяпланета #russia360photo #video360 #littleplanet #tinyplanet #theta360 Снято на #thetaz1 За камеру спасибо @ricohthetarussia

Публикация от Boris (@boris_babin)







11 672
#соцсети #шоу #концерт
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Комментарии (12)

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Это ещё раз говорит об уровне

22 секунды назад
Отпетушитель, липецкого зрителя. Колхозаны.
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Если для тебя таганрогское чмо Белык-

1 минуту назад
Хм, авторитетный музыкант, то мне с тобой дауном не о чем разговаривать.
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Отпетушитель

3 минуты назад
Скорпионс к нам уже приезжал но на него никто не пришёл(не поверили).
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Хм

7 минут назад
Краснодар- город не миллионик., чмошник папа твой раз зачал такого идиота, а Рома Билык зажог на все 100%
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Тебе нравится группа Звери?

21 минуту назад
гость, Тогда ты дебил. А мне нравится Скорпионс. Почувствуй разницу.
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Зал полон-

22 минуты назад
Поклонник, потому что ничего путнее этого таганрогского чиырдяя ты в своей никчемной жизни не слышал. Мне жалко тебя и моих земляков липчан. Всякая шняга приезжает.
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Поклонник

33 минуты назад
Не нравятся Звери -это ваши проблемы! Зал полон, концерт супер!!! А вы сидите дома и смотрите Соловья!!
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гость

35 минут назад
Краснодар- город не миллионик., чмошник это ты утырок клавишный!
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Бабка

41 минуту назад
Гуф умер.
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Краснодар- город не миллионик.

49 минут назад
Но в октябре состоится концерт Скорпионс. Все билеты проданы. А у нас какой то чмошник Рома Белык выступает и все кипятком писают. Вот и весь уровень сегодняшнего Липецка. Ещё каких то 25 лет назад всё было иначе- народ был культурней.
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