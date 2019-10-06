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Гуф feat «Звери»: кто порадовал липчан
Вчера культурную жизнь Липецка можно было смело сравнить с выходными в городе-миллионнике. На городских площадках параллельно шли концерты двух звезд разных музыкальных направлений: поклонники Гуфа собрались в ночном клубе, а фанаты «Зверей» оккупировали «Звездный». Чье же шоу больше понравилось липчанам и как сами музыканты отзываются о городе – в обзоре соцсетей.
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#guf @therealguf вчера зажигал дождливый липецкий вечер. Как по мне, так его старые треки качают сильнее. Но тем не менее вечер прошёл на УРА )) Всем тем кто не смог прийти предлагаю погрузиться в #VR и посмотреть как это было своими глазами - 3 видоса в #360градусов уже на моём ЮТубчике. Ссылка традиционно в профиле. #гуф #гуфвлипецке #видео360 #маленькаяпланета #russia360photo #video360 #littleplanet #tinyplanet #theta360 Снято на #thetaz1 За камеру спасибо @ricohthetarussia
Комментарии (12)
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04.10.2019 08:56Происшествия
Это ещё раз говорит об уровне
Если для тебя таганрогское чмо Белык-
Отпетушитель
Хм
Тебе нравится группа Звери?
Зал полон-
Поклонник
гость
Бабка
Краснодар- город не миллионик.