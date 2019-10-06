Гуф feat «Звери»: кто порадовал липчан

Вчера культурную жизнь Липецка можно было смело сравнить с выходными в городе-миллионнике. На городских площадках параллельно шли концерты двух звезд разных музыкальных направлений: поклонники Гуфа собрались в ночном клубе, а фанаты «Зверей» оккупировали «Звездный». Чье же шоу больше понравилось липчанам и как сами музыканты отзываются о городе – в обзоре соцсетей.