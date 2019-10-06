Общество

51 минуту назад

Администрация Липецка отправит старшеклассников в Чечню

22 724
#Чечня
Администрация Липецка отправит старшеклассников в Чечню

Они будут учиться создавать и беречь красоту города

Как сообщал GOROD48, в эти выходные делегация Липецка во главе с мэром Евгенией Уваркиной находится в Чеченской Республике на праздновании Дня города.

Как сообщает представительство Чеченской Республики в Липецкой области, "Делегация из Липецка приняла участие в возложении цветов к Мемориалу Славы и посетила музей Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат Хаджи Кадырова. Глава города Липецка Уваркина Евгения Юрьевна в своём интервью искренне отметила, что Грозный не просто восстал из пепла, а стал одним из красивейших, благоустроенных и безопасных городов России. Здесь люди могут не только создавать красоту, но ее и беречь. Этому у грозненцев стоит поучиться, и потому с удовольствием организует старшеклассникам Липецкой области экскурсии в Грозный. Евгения Юрьевна пожелала всем жителям региона благополучия, стабильности и дальнейшего процветания".


22 724
#Чечня

Комментарии (22)

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Дааа

1 минуту назад
Во что превратился Щербаков .... мало того что в его подчинении двое недоразвитых на деп архитектуры и жкх.. и сам сдал...
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ОСТАНОВКА

3 минуты назад
Предлагаю депутатам области внести предложение в совет федерации о лишении Кадыровых высокого звания ГЕРОЯ РОССИИ.Бандиты не могут быть Героями РОССИИ.
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МИРОТВОРЕЦ

3 минуты назад
РОЖДЕННЫЙ ПОЛЗАТЬ .... доверие надо заслужить , А слуги НАРОДА сра ть хотели на доверие ! они как на фирме трудят ООО "РОССИЯ"!
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007

6 минут назад
новая космонавтов поплыла а они празднуют
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Гость

8 минут назад
Заваркина, почему бросили участок пешеходной дороги по ул космонавтов в районе 20 этажки, реально ноги сломать можно!
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Рождённый ползать

9 минут назад
Дааа... судя по комментам, доверие к власти зашкаливает.
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МИРОТВОРЕЦ

11 минут назад
потому что не вынесут потом позора и критики
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Гость

11 минут назад
Вы свой город приведите в порядок,выборы прошли плитку везде покидали не доделали,асфальт тоже,уроды просто слов нет,пир во время чумы!!!!
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М

11 минут назад
Смешно- оооооо.
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Редакции газеты металлург

13 минут назад
если вы публикует новости про Чечню, то почему закрываете потом комментарии?
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