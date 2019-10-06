Общество
51 минуту назад
Администрация Липецка отправит старшеклассников в Чечню
Они будут учиться создавать и беречь красоту города
Как сообщал GOROD48, в эти выходные делегация Липецка во главе с мэром Евгенией Уваркиной находится в Чеченской Республике на праздновании Дня города.
Как сообщает представительство Чеченской Республики в Липецкой области, "Делегация из Липецка приняла участие в возложении цветов к Мемориалу Славы и посетила музей Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат Хаджи Кадырова. Глава города Липецка Уваркина Евгения Юрьевна в своём интервью искренне отметила, что Грозный не просто восстал из пепла, а стал одним из красивейших, благоустроенных и безопасных городов России. Здесь люди могут не только создавать красоту, но ее и беречь. Этому у грозненцев стоит поучиться, и потому с удовольствием организует старшеклассникам Липецкой области экскурсии в Грозный. Евгения Юрьевна пожелала всем жителям региона благополучия, стабильности и дальнейшего процветания".
Как сообщает представительство Чеченской Республики в Липецкой области, "Делегация из Липецка приняла участие в возложении цветов к Мемориалу Славы и посетила музей Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат Хаджи Кадырова. Глава города Липецка Уваркина Евгения Юрьевна в своём интервью искренне отметила, что Грозный не просто восстал из пепла, а стал одним из красивейших, благоустроенных и безопасных городов России. Здесь люди могут не только создавать красоту, но ее и беречь. Этому у грозненцев стоит поучиться, и потому с удовольствием организует старшеклассникам Липецкой области экскурсии в Грозный. Евгения Юрьевна пожелала всем жителям региона благополучия, стабильности и дальнейшего процветания".
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