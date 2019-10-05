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37 минут назад

Наркоторговцы спасли полицейских и были арестованы

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Наркоторговцы спасли полицейских и были арестованы

Курьезный случай произошел в Испании

Наркоторговцы спасли испанских полицейских, оказавшихся в воде во время погони. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Europa Press.

Полиция проводила операцию по задержанию преступников у берегов провинции Малага. Правоохранители начали преследовать катер с четырьмя подозреваемыми в транспортировке наркотиков, однако погоня завершилась аварией. Лодки столкнулись на большой скорости, трое полицейских оказались за бортом.

Экипаж участвовавшего в операции полицейского вертолета счел, что произошедшее угрожает жизни стражей порядка, и призвал подозреваемых прийти на помощь. Гвардейцам помогли, а затем они арестовали четверых спасителей по подозрению в наркоторговле. При этом было изъято более 80 тюков с гашишем общим весом около 3 тысяч килограммов.
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