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37 минут назад
Наркоторговцы спасли полицейских и были арестованы
Курьезный случай произошел в Испании
Наркоторговцы спасли испанских полицейских, оказавшихся в воде во время погони. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Europa Press.
Полиция проводила операцию по задержанию преступников у берегов провинции Малага. Правоохранители начали преследовать катер с четырьмя подозреваемыми в транспортировке наркотиков, однако погоня завершилась аварией. Лодки столкнулись на большой скорости, трое полицейских оказались за бортом.
Экипаж участвовавшего в операции полицейского вертолета счел, что произошедшее угрожает жизни стражей порядка, и призвал подозреваемых прийти на помощь. Гвардейцам помогли, а затем они арестовали четверых спасителей по подозрению в наркоторговле. При этом было изъято более 80 тюков с гашишем общим весом около 3 тысяч килограммов.
Полиция проводила операцию по задержанию преступников у берегов провинции Малага. Правоохранители начали преследовать катер с четырьмя подозреваемыми в транспортировке наркотиков, однако погоня завершилась аварией. Лодки столкнулись на большой скорости, трое полицейских оказались за бортом.
Экипаж участвовавшего в операции полицейского вертолета счел, что произошедшее угрожает жизни стражей порядка, и призвал подозреваемых прийти на помощь. Гвардейцам помогли, а затем они арестовали четверых спасителей по подозрению в наркоторговле. При этом было изъято более 80 тюков с гашишем общим весом около 3 тысяч килограммов.