В России

52 минуты назад

Врачи призывают отказаться от наращивания ресниц

158
Врачи призывают отказаться от наращивания ресниц

Эксперты рассказали, почему женщинам не стоит злоупотреблять этой процедурой

Врач-косметолог Оксана Чащина рассказала об опасностях злоупотребления наращивания ресниц. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам эксперта, в ходе популярной процедуры к одной ресничке прикрепляются два-три дополнительных волоска. Корень ресницы - фолликул - не всегда справляется с дополнительной нагрузкой. Он может травмироваться и атрофироваться.

Любительницы этой косметической процедуры также могут пострадать от ожога ресничного края века, роговицы и конъюнктивита, поскольку клеящие вещества, которые используются для закрепления, не прошли сертификацию в России. В результате это может стать причиной ухудшения зрения.

Слишком частое наращивание ресниц может привести к блефариту, симптомом которого является хроническое воспаление век из-за размножения бактерий на ресницах. Специалисты советуют делать между процедурами перерывы, в ходе которых наносить на родные ресницы специальные масла.
158

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ

сегодня, 18:04

В России
В МЧС перечислили способы отпугивания агрессивных собак
В МЧС перечислили способы отпугивания агрессивных собак

сегодня, 17:53

В России
Двое полицейских до смерти забили задержанного возле кладбища
Двое полицейских до смерти забили задержанного возле кладбища

сегодня, 17:47

В России
Ребенок посмотрел мультик и прыгнул с балкона с зонтом
Ребенок посмотрел мультик и прыгнул с балкона с зонтом

сегодня, 17:30

В России
В ПДД России - новые поправки
В ПДД России - новые поправки

сегодня, 17:22

В России
Школьники вмонтировали в порно пожилую учительницу
#школа #дети
1
Школьники вмонтировали в порно пожилую учительницу

вчера, 14:39

В России