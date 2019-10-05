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52 минуты назад
Врачи призывают отказаться от наращивания ресниц
Эксперты рассказали, почему женщинам не стоит злоупотреблять этой процедурой
Врач-косметолог Оксана Чащина рассказала об опасностях злоупотребления наращивания ресниц. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам эксперта, в ходе популярной процедуры к одной ресничке прикрепляются два-три дополнительных волоска. Корень ресницы - фолликул - не всегда справляется с дополнительной нагрузкой. Он может травмироваться и атрофироваться.
Любительницы этой косметической процедуры также могут пострадать от ожога ресничного края века, роговицы и конъюнктивита, поскольку клеящие вещества, которые используются для закрепления, не прошли сертификацию в России. В результате это может стать причиной ухудшения зрения.
Слишком частое наращивание ресниц может привести к блефариту, симптомом которого является хроническое воспаление век из-за размножения бактерий на ресницах. Специалисты советуют делать между процедурами перерывы, в ходе которых наносить на родные ресницы специальные масла.
По словам эксперта, в ходе популярной процедуры к одной ресничке прикрепляются два-три дополнительных волоска. Корень ресницы - фолликул - не всегда справляется с дополнительной нагрузкой. Он может травмироваться и атрофироваться.
Любительницы этой косметической процедуры также могут пострадать от ожога ресничного края века, роговицы и конъюнктивита, поскольку клеящие вещества, которые используются для закрепления, не прошли сертификацию в России. В результате это может стать причиной ухудшения зрения.
Слишком частое наращивание ресниц может привести к блефариту, симптомом которого является хроническое воспаление век из-за размножения бактерий на ресницах. Специалисты советуют делать между процедурами перерывы, в ходе которых наносить на родные ресницы специальные масла.