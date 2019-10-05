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На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
Ребенка заперли в камере хранения одного из торговых центров города Горячий Ключ в Краснодарском крае, сообщает Лента.ру. Соответствующее видео появилось на странице «Горячий Ключ life» в Instagram.
На опубликованных кадрах видно, что сотрудники ТЦ пытались подобрать ключ к ячейке, в которой заперт ребенок, но не смогли этого сделать. На помощь им пришел один из посетителей центра и, выломав замок, освободил мальчика, которому на вид около 10 лет. Сколько он просидел взаперти, неизвестно.
Судя по разговору работников ТЦ, ребенок является сыном одной из сотрудниц.
Позже в главке МВД по Краснодарскому краю рассказали, что, по предварительным данным, мальчик залез в камеру хранения сам. Проверка продолжается.
На опубликованных кадрах видно, что сотрудники ТЦ пытались подобрать ключ к ячейке, в которой заперт ребенок, но не смогли этого сделать. На помощь им пришел один из посетителей центра и, выломав замок, освободил мальчика, которому на вид около 10 лет. Сколько он просидел взаперти, неизвестно.
Судя по разговору работников ТЦ, ребенок является сыном одной из сотрудниц.
Позже в главке МВД по Краснодарскому краю рассказали, что, по предварительным данным, мальчик залез в камеру хранения сам. Проверка продолжается.