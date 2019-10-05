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В МЧС перечислили способы отпугивания агрессивных собак

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В МЧС перечислили способы отпугивания агрессивных собак

Злое животное нужно постараться отвлечь командами

В МЧС рассказали, как можно отпугнуть агрессивную собаку, которая готовится к нападению. Об этом сообщает «РИА Новости». По словам экспертов, злое животное нужно постараться отвлечь командами, а если этот способ не сработает, придется минимизировать возможные травмы от нападения.

Если животное готовится к нападению, нужно твердым голосом скомандовать ей "Место!", "Сидеть!", "Стоять!" или "Фу!". Иногда собаки пугаются громкого уверенного голоса и убегают. Для защиты от собаки можно использовать палки, зонтик и камень, при этом необходимо спиной отступать к укрытию и звать на помощь окружающих.

По возможности необходимо обмотать руку и предплечье верхней одеждой, выставить руку перед собой и спровоцировать собаку на укус. После этого нужно бить животное по верхней челюсти. Болевые точки собак - язык, нос, пах.

Если собака вас все же укусила, нужно промыть рану большим количеством воды или перекисью водорода. Края нужно смазать йодом и наложить на рану чистую повязку. После этого необходимо экстренно обратиться в травмпункт и сообщить о случившемся в санитарные службы и полицию, указав адрес владельца животного.
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