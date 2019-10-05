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Двое полицейских до смерти забили задержанного возле кладбища
Между правоохранителями и задержанным завязался конфликт
Двое полицейских по подозрению в избиении пьяного мужчины до смерти задержаны в городе Вольске в Саратовской области. Об этом сообщается на сайте Главного управления Следственного комитета России (СКР) по региону.
Им предъявлено обвинение сразу по двум статьям Уголовного Кодекса. Полицейские стали обвиняемыми по делу о превышении должностных полномочий, а также об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, который привел к смерти потерпевшего. Свою вину в совершении преступления стражи правопорядка полностью признали. Следующие два месяца полицейские проведут под стражей, ожидая окончания расследования, передает МИР24.
По версии следствия, 26 сентября полицейские при патрулировании улиц Вольска задержали пьяного мужчину и надели на него наручники. Между ними начался конфликт, и правоохранители на служебной машине отвезли задержанного к кладбищу, где избили его ногами, после чего он скончался.
Прокурор области взял расследование дела на личный контроль.
Им предъявлено обвинение сразу по двум статьям Уголовного Кодекса. Полицейские стали обвиняемыми по делу о превышении должностных полномочий, а также об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, который привел к смерти потерпевшего. Свою вину в совершении преступления стражи правопорядка полностью признали. Следующие два месяца полицейские проведут под стражей, ожидая окончания расследования, передает МИР24.
По версии следствия, 26 сентября полицейские при патрулировании улиц Вольска задержали пьяного мужчину и надели на него наручники. Между ними начался конфликт, и правоохранители на служебной машине отвезли задержанного к кладбищу, где избили его ногами, после чего он скончался.
Прокурор области взял расследование дела на личный контроль.