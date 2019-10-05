В России
16 минут назад
В ПДД России - новые поправки
Речь идет о гироскутерах, электросамокатах и моноколесах
В Минтрансе и Госавтоинспекции разрабатывают поправки, которые введут в правила дорожного движения термин "средства индивидуальной мобильности" (СИМ). Об этом рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин, передает РИА Новости.
Пользователей данных средств передвижения обяжут передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам, не разгоняясь выше 20 км/ч. При выезде на проезжую часть необходимо будет держаться в правом ряду.
Проект поправок находится в стадии обсуждения и "рабочего согласования". Член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев поддержал инициативу, но заявил, что пока не ясно, кто будет регулировать скорость движения на тротуарах и как.
О том, что в Минтрансе готовят изменения в ПДД, стало известно в августе. Причиной этому стала возросшая популярность новых видов транспорта у жителей.
Пользователей данных средств передвижения обяжут передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам, не разгоняясь выше 20 км/ч. При выезде на проезжую часть необходимо будет держаться в правом ряду.
Проект поправок находится в стадии обсуждения и "рабочего согласования". Член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев поддержал инициативу, но заявил, что пока не ясно, кто будет регулировать скорость движения на тротуарах и как.
О том, что в Минтрансе готовят изменения в ПДД, стало известно в августе. Причиной этому стала возросшая популярность новых видов транспорта у жителей.