В Липецкой области дожди и сильный ветер

6 октября с выходом на территорию Липецкой области очередного южного циклона - он пройдет через Центральный федеральный округ с юго-запада на северо-восток - пройдут дожди местами сильные, ветер будет усиливаться до 17 м/с. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов тепла, что в чуть ниже нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью сильные, а днем умеренные дожди. Ветер северный, 9-14 м/сек. Температура ночью от 2 до 7 градусов тепла, днем температура составит от 5 до 10 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью сильные, днем умеренные дожди. Температура ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем она составит от 7 до 9 градусов тепла.



День 6 октября стал самым теплым в Липецке в 1929 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 5 градусов мороза.

