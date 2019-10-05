Погода в Липецке

32 минуты назад

В Липецкой области дожди и сильный ветер

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#дожди
В Липецкой области дожди и сильный ветер

6 октября с выходом на территорию Липецкой области очередного южного циклона  - он пройдет через Центральный федеральный округ с юго-запада на северо-восток - пройдут дожди местами сильные, ветер будет усиливаться до 17 м/с. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов тепла, что в чуть ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 октября в Липецкой области облачно с прояснениями,  ночью сильные, а днем умеренные дожди. Ветер северный, 9-14 м/сек. Температура ночью от 2 до 7 градусов тепла, днем температура составит от 5 до 10 градусов тепла.  

В Липецке облачно с прояснениями, ночью сильные, днем умеренные дожди. Температура ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем она составит от 7 до 9 градусов тепла.  

День 6 октября стал самым теплым в Липецке в 1929 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 5  градусов мороза. 
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#дожди

Комментарии (6)

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доватора и стаханова

29 секунд назад
ВАНЯ, отделение полиции N3(три) и семь/7 ждёт официально приглашение для перерезания/перепиливания красной ленточки
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Думаю что

20 минут назад
Ветер ,ветер ,ты могуч!., это тебя уже задули, причем неоднократно по кругу пустили
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ВАНЯ

22 минуты назад
@usa48bot @usa48bot @usa48bot @usa48bot @usa48bot СК, СП, МЕФ, АМФ, ГАШИШ в честь открытия большие скидки
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Шаман

25 минут назад
Не будет завтра дождя,только вечером
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1000 Tears EP

25 минут назад
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!
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Ветер ,ветер ,ты могуч!.

28 минут назад
Ты задуй Путину в его ботоксную рожу!
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