Погода в Липецке

8 минут назад

Спасатели предупреждают о сильных дождях

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#дожди
Спасатели предупреждают о сильных дождях
Ночью и днем 6 октября ожидаются сильные дожди, предупреждают спасатели городского управления по делам ГО и ЧС.
70
#дожди

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