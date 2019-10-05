В Становлянском районе наложили арест на автомобиль за долг в 10 тысяч рублей

Мужчина разом оплатил 17 штрафов ГИБДД.

Судебные приставы Становлянского района отчитались о том, что заставили местного жителя оплатить задолженность аж по 17 штрафам ГИДББ.

Правда, общий «выхлоп» в казну государства оказался невелик: общая сумма долга составила всего 10 тысяч рублей. Но зато усилия по выбиванию задолженности стали воистину титаническими – у мужчины арестовали автомобиль.

Как сообщили в УФССП по Липецкой области, исполнитель в соответствие с законом наложил запрет на регистрационные действия в отношении автотранспортного средства. Более того, если бы владелец вовремя не расплатился, то по закону авто можно продать и из вырученных средств погасить сумму долга. Впрочем, до крайностей не дошло – мужчины нашел требуемую сумму, исполнительское производство было закрыто, автомобиль остался у владельца.



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