Общество

24 минуты назад

В Становлянском районе наложили арест на автомобиль за долг в 10 тысяч рублей

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#Приставы #арест автомобиля #долг
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В Становлянском районе наложили арест на автомобиль за долг в 10 тысяч рублей

Мужчина разом оплатил 17 штрафов ГИБДД.

Судебные приставы Становлянского района отчитались о том, что заставили местного жителя оплатить задолженность аж по 17 штрафам ГИДББ.

Правда, общий «выхлоп» в казну государства оказался невелик: общая сумма долга составила всего 10 тысяч рублей. Но зато усилия по выбиванию задолженности стали воистину титаническими – у мужчины арестовали автомобиль.

Как сообщили в УФССП по Липецкой области, исполнитель в соответствие с законом наложил запрет на регистрационные действия в отношении автотранспортного средства. Более того, если бы владелец вовремя не расплатился, то по закону авто можно продать и из вырученных средств погасить сумму долга. Впрочем, до крайностей не дошло – мужчины нашел требуемую сумму, исполнительское производство было закрыто, автомобиль остался у владельца.

Фото zen.yandex.com

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#Приставы #арест автомобиля #долг
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Комментарии (1)

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11 минут назад
Жаль, что смертную казнь отменили. Во приставы там работают.
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