Меньше остальных на продукты питания тратились в Воловском районе

Оборот розничной торговли в Липецкой области за 19 лет вырос в 15,6 раза.



256 миллиардов 645 миллионов рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области по итогам 2018 года. С 2000 года он вырос в 15,6 раза (с 16,4 миллиардов рублей). Как отмечается в исследовании Липецкстата об обороте розничной торговли, падение наблюдалось только в 2015 и 2016 годах – на 6,7% и 2,5% соответственно. А самый заметный рост был в 2007 году, когда на покупки в розницу липчане потратили на 20% больше, чем годом ранее.



Доля продовольственных товаров составила 46,8%, или 104 миллиарда 268,4 миллиона рублей. Больше всего на продукты питания в прошлом году потратились жители Липецка (61,95 миллиарда рублей) и Ельце (10,9 миллиарда рублей). Среди районов самыми большими «транжирами» оказались Грязинский (4,9 миллиарда рублей), Усманский (3,1 миллиарда рублей), Задонский и Чаплыгинский (по 2,2 миллиарда рублей) районы. Меньше всего на продукты питания потратились в Воловском (636,8 миллионов рублей) и Краснинском (676,3 миллионов рублей) районах.



Среди трат в розницу на первом месте у жителей Липецкой области оказалась доля расходов на бензин – 6,8% всего оборота. На покупку легковых автомобилей ушли 4,3%, на молоко и молочные продукты – 4,9%. Также 4,1% жители Липецкой области выделили на покупку одежды, 4% на дизтопливо, по 3,5% - на кондитерские изделия и сладости, а также мясные полуфабрикаты и мясные изделия, непосредственно на мясо липчане потратили еще 3,3%, сообщает Липецкстат.

