Общество

сегодня, 13:11

Меньше остальных на продукты питания тратились в Воловском районе

3 255
#розничная торговля
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Меньше остальных на продукты питания тратились в Воловском районе

Оборот розничной торговли в Липецкой области за 19 лет вырос в 15,6 раза.  

256 миллиардов 645 миллионов рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области по итогам 2018 года. С 2000 года он вырос в 15,6 раза (с 16,4 миллиардов рублей). Как отмечается в исследовании Липецкстата об обороте розничной торговли, падение наблюдалось только в 2015 и 2016 годах – на 6,7% и 2,5% соответственно. А самый заметный рост был в 2007 году, когда на покупки в розницу липчане потратили на 20% больше, чем годом ранее.  

Доля продовольственных товаров составила 46,8%, или 104 миллиарда 268,4 миллиона рублей. Больше всего на продукты питания в прошлом году потратились жители Липецка (61,95 миллиарда рублей) и Ельце (10,9 миллиарда рублей). Среди районов самыми большими «транжирами» оказались Грязинский (4,9 миллиарда рублей), Усманский (3,1 миллиарда рублей), Задонский и Чаплыгинский (по 2,2 миллиарда рублей) районы. Меньше всего на продукты питания потратились в Воловском (636,8 миллионов рублей) и Краснинском (676,3 миллионов рублей) районах.  

Среди трат в розницу на первом месте у жителей Липецкой области оказалась доля расходов на бензин – 6,8% всего оборота. На покупку легковых автомобилей ушли 4,3%, на молоко и молочные продукты – 4,9%. Также 4,1% жители Липецкой области выделили на покупку одежды, 4% на дизтопливо, по 3,5% - на кондитерские изделия и сладости, а также мясные полуфабрикаты и мясные изделия, непосредственно на мясо липчане потратили еще 3,3%, сообщает Липецкстат.  
3 255
#розничная торговля
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Комментарии (3)

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ВАНЯ

40 минут назад
@usa48bot СК, СП, МЕФ, АМФ, ГАШИШ. @usa48bot
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ВАНЯ

40 минут назад
+79261738179
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Ни чё се...

сегодня, 13:20
На покупку легковых автомобилей ушли 4,3%, на молоко и молочные продукты – 4,9%.ого, какие люди богатые, машины на ровне с молоком покупают.
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