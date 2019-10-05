Общество
16 минут назад
Петр Порошенко пытается спасти своего липецкого «поросёнка»
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В российские суды поданы 6 исков на сумму 1 миллиард рублей
Руководство Липецкой кондитерской фабрики Roshen, принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко, оспаривает начисление ей налога на добавленную стоимость (НДС) и штрафов на общую сумму около 1 млрд рублей. В суде находится первое дело на 361,5 млн рублей, еще пять приостановлены до его окончания.
Как рассказал ТАСС представляющий интересы предприятия адвокат Александр Гурьев В четверг Арбитражный суд Центрального округа назначил на 14 ноября рассмотрение кассации Липецкой кондитерской фабрики по делу, в котором она оспаривает начисление ей 361,5 млн рублей по НДС и штрафам. Ответчиком выступает межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области.
"Дело, кассация по которому принята в Арбитражном суде Центрального округа в Калуге, у нас не единственное. У Липецкой кондитерской фабрики в производстве в судах находятся еще пять дел, где налоговая служба Липецкой области является ответчиком. В первом деле мы оспариваем начисление 361,5 млн рублей налогов и штрафов, во втором деле - около 400 млн рублей, а во всех делах - около 1 млрд рублей", - сказал Гурьев.
По его словам, все дела касаются начислений НДС при строительстве кондитерской фабрики в селе Косыревке Липецкого района Липецкой области, которое вела нижегородская научно-производственная фирма "Металлимпресс". Рассмотрение пяти дел приостановлено, пока не завершено первое. Затем они будут рассматриваться поочередно.
Корпорация Roshen ведет процесс по первому делу с 2015 года, когда ей было предложено доплатить почти 285,9 млн рублей НДС за I-IV кварталы 2012 года, а также 26,2 млн рублей пеней по данному налогу и штраф в размере 49,5 млн рублей. За четыре года в деле собрано 103 тома материалов. Как полагает адвокат Гурьев, на рассмотрение оставшихся пяти дел потребуется еще не менее пяти лет.
Между тем, вчера на Украине в теле-шоу Савика Шустера возник скандал Петра Порошенко с журналистом Дмитрием Гордоном. Обращаясь к Порошенко, Гордон сказал: «У меня к вам личная претензия: из-за вас я стал циником и потерял веру в человечество. Почему когда Украина была в крови, почему вы не отдали эту проклятую Ліпецкую фабрику?».
На это Порошенко ответил анекдотом: «Друзья, у нас есть такой анекдот о двух украинцах. Спрашивают: сколько ты готов отдать для государства? Миллион готов отдать? – Готов. Виллу готов отдать? – Готов. А поросенка? – А поросенка не готов. Почему? – Потому что он у меня есть»
Напомним, работа липецкой фабрики "Рошен" была остановлена в 2017 году. Безработными оказались 1200 человек. Петр Порошенко посещал свою липецкую фабрику в разгар Майдана - в феврале 2014 года. До обострения политического кризиса Украины и России оставалось буквально несколько недель, и Петра Порошенко руководство Липецкой области и города встречало весьма радушно
Как рассказал ТАСС представляющий интересы предприятия адвокат Александр Гурьев В четверг Арбитражный суд Центрального округа назначил на 14 ноября рассмотрение кассации Липецкой кондитерской фабрики по делу, в котором она оспаривает начисление ей 361,5 млн рублей по НДС и штрафам. Ответчиком выступает межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области.
"Дело, кассация по которому принята в Арбитражном суде Центрального округа в Калуге, у нас не единственное. У Липецкой кондитерской фабрики в производстве в судах находятся еще пять дел, где налоговая служба Липецкой области является ответчиком. В первом деле мы оспариваем начисление 361,5 млн рублей налогов и штрафов, во втором деле - около 400 млн рублей, а во всех делах - около 1 млрд рублей", - сказал Гурьев.
По его словам, все дела касаются начислений НДС при строительстве кондитерской фабрики в селе Косыревке Липецкого района Липецкой области, которое вела нижегородская научно-производственная фирма "Металлимпресс". Рассмотрение пяти дел приостановлено, пока не завершено первое. Затем они будут рассматриваться поочередно.
Корпорация Roshen ведет процесс по первому делу с 2015 года, когда ей было предложено доплатить почти 285,9 млн рублей НДС за I-IV кварталы 2012 года, а также 26,2 млн рублей пеней по данному налогу и штраф в размере 49,5 млн рублей. За четыре года в деле собрано 103 тома материалов. Как полагает адвокат Гурьев, на рассмотрение оставшихся пяти дел потребуется еще не менее пяти лет.
Между тем, вчера на Украине в теле-шоу Савика Шустера возник скандал Петра Порошенко с журналистом Дмитрием Гордоном. Обращаясь к Порошенко, Гордон сказал: «У меня к вам личная претензия: из-за вас я стал циником и потерял веру в человечество. Почему когда Украина была в крови, почему вы не отдали эту проклятую Ліпецкую фабрику?».
На это Порошенко ответил анекдотом: «Друзья, у нас есть такой анекдот о двух украинцах. Спрашивают: сколько ты готов отдать для государства? Миллион готов отдать? – Готов. Виллу готов отдать? – Готов. А поросенка? – А поросенка не готов. Почему? – Потому что он у меня есть»
Напомним, работа липецкой фабрики "Рошен" была остановлена в 2017 году. Безработными оказались 1200 человек. Петр Порошенко посещал свою липецкую фабрику в разгар Майдана - в феврале 2014 года. До обострения политического кризиса Украины и России оставалось буквально несколько недель, и Петра Порошенко руководство Липецкой области и города встречало весьма радушно
3 198
Путин!
Давно закрыли бы тему
Путин !