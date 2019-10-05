Общество

16 минут назад

Петр Порошенко пытается спасти своего липецкого «поросёнка»

3 198
#Порошенко #Гордон #Шустер #Roshen
Петр Порошенко пытается спасти своего липецкого «поросёнка»

В российские суды поданы 6 исков на сумму 1 миллиард рублей

Руководство Липецкой кондитерской фабрики Roshen, принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко, оспаривает начисление ей налога на добавленную стоимость (НДС) и штрафов на общую сумму около 1 млрд рублей. В суде находится первое дело на 361,5 млн рублей, еще пять приостановлены до его окончания.

Как рассказал ТАСС представляющий интересы предприятия адвокат Александр Гурьев В четверг Арбитражный суд Центрального округа назначил на 14 ноября рассмотрение кассации Липецкой кондитерской фабрики по делу, в котором она оспаривает начисление ей 361,5 млн рублей по НДС и штрафам. Ответчиком выступает межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области.

"Дело, кассация по которому принята в Арбитражном суде Центрального округа в Калуге, у нас не единственное. У Липецкой кондитерской фабрики в производстве в судах находятся еще пять дел, где налоговая служба Липецкой области является ответчиком. В первом деле мы оспариваем начисление 361,5 млн рублей налогов и штрафов, во втором деле - около 400 млн рублей, а во всех делах - около 1 млрд рублей", - сказал Гурьев.

По его словам, все дела касаются начислений НДС при строительстве кондитерской фабрики в селе Косыревке Липецкого района Липецкой области, которое вела нижегородская научно-производственная фирма "Металлимпресс". Рассмотрение пяти дел приостановлено, пока не завершено первое. Затем они будут рассматриваться поочередно.

Корпорация Roshen ведет процесс по первому делу с 2015 года, когда ей было предложено доплатить почти 285,9 млн рублей НДС за I-IV кварталы 2012 года, а также 26,2 млн рублей пеней по данному налогу и штраф в размере 49,5 млн рублей. За четыре года в деле собрано 103 тома материалов. Как полагает адвокат Гурьев, на рассмотрение оставшихся пяти дел потребуется еще не менее пяти лет.

Между тем, вчера на Украине в теле-шоу Савика Шустера возник скандал Петра Порошенко с журналистом Дмитрием Гордоном. Обращаясь к Порошенко, Гордон сказал: «У меня к вам личная претензия: из-за вас я стал циником и потерял веру в человечество. Почему когда Украина была в крови, почему вы не отдали эту проклятую Ліпецкую фабрику?».

 На это Порошенко ответил анекдотом: «Друзья, у нас есть такой анекдот о двух украинцах. Спрашивают: сколько ты готов отдать для государства? Миллион готов отдать? – Готов. Виллу готов отдать? – Готов. А поросенка? – А поросенка не готов. Почему? – Потому что он у меня есть»

Напомним, работа липецкой фабрики "Рошен" была остановлена в 2017 году. Безработными оказались 1200 человек. Петр Порошенко посещал свою липецкую фабрику в разгар Майдана - в феврале 2014 года. До обострения политического кризиса Украины и России оставалось буквально несколько недель, и Петра Порошенко руководство Липецкой области и города встречало весьма радушно
3 198
#Порошенко #Гордон #Шустер #Roshen

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Путин!

1 минуту назад
Ты дурак и маразматик !, Зять выбил себе глаз, чтобы у тёщи был зять одноглазый !!!, Путин ты дурак !.
ответить

Давно закрыли бы тему

3 минуты назад
Эту и опять выпускали конфеты. Налоги идут. Люди пристроены. Майдан прошёл давно.
ответить

Путин !

6 минут назад
Новых рабочих мест, высокооплачиваемых ,как ты не П. И. З. Д. Е. Л ,ты не создал , А эти рабочие места уничтожил ,Ну и кому ты ,сука, сделал лучше!???, Только таким дуракам как: Виктором, гость и ваш .
ответить

Еще в рубрике

Мэр Липецка проведет выходные в Чечне
#Грозный #День Города #Чечня
41
Мэр Липецка проведет выходные в Чечне

сегодня, 09:49

Общество
«А мамочка с коляской?» «Не трамвай, обойдет!» (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
228
«А мамочка с коляской?» «Не трамвай, обойдет!» (ФОТО)

вчера, 15:47

Общество
Движение по улице Терешковой будет затруднено из-за ремонта сетей
#транспорт
10
Движение по улице Терешковой будет затруднено из-за ремонта сетей

вчера, 14:46

Общество
Недобросовестным подрядчикам нет места в капитальном ремонте
#фкр
Недобросовестным подрядчикам нет места в капитальном ремонте

вчера, 14:20

Общество
Спасатели предупреждают о сильном ветре и мокром снеге
#ветер #снег
27
Спасатели предупреждают о сильном ветре и мокром снеге

вчера, 13:37

Общество
Липчан предупреждают о проблемах с транспортными картами
#транспорт #проезд #оплата
63
Липчан предупреждают о проблемах с транспортными картами

вчера, 11:27

Общество