42 минуты назад
288 000 рублей лишились двое мужчин после звонков банковских мошенников
Сведения о двух крупных мошенничествах проверяют елецкие полицейские. В обоих случаях жители Ельца лишись накоплений после звонков банковских мошенников.
58-летнему жителю Ельца позвонили с такой же историей. Попав под влияние мошенников, он сам перевел на указанный ими интернет-кошелек 143 000 рублей.
Полицейские в очередной раз предупреждают: не сообщайте реквизиты своих банковских карт и счетов незнакомцам, кем бы они неНи сотрудники банка, ни любой другой организации не вправе их требовать. При возникновении каких-либо подозрений в мошенничестве связывайтесь с клиентской поддержкой банка, номер телефона которой сохраните заранее.
Бумеранги судьбы !