Происшествия

42 минуты назад

288 000 рублей лишились двое мужчин после звонков банковских мошенников

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#мошенничество
288 000 рублей лишились двое мужчин после звонков банковских мошенников

Сведения о двух крупных мошенничествах проверяют елецкие полицейские. В обоих случаях жители Ельца лишись накоплений после звонков банковских мошенников.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, жертвой первого преступления стал 55-летний мужчина. Ему позвонили от имени службы безопасности банка, рассказали подозрительных действиях, совершаемых с его счетом, и ельчанин предоставил звонившим данные своей карты. В результате этого с его счета исчезли 145 000 рублей.

58-летнему жителю Ельца позвонили с такой же историей. Попав под влияние мошенников, он сам перевел на указанный ими интернет-кошелек 143 000 рублей.

Полицейские в очередной раз предупреждают: не сообщайте реквизиты своих банковских карт и счетов незнакомцам, кем бы они неНи сотрудники банка, ни любой другой организации не вправе их требовать. При возникновении каких-либо подозрений в мошенничестве связывайтесь с клиентской поддержкой банка, номер телефона которой сохраните заранее.

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#мошенничество

Комментарии (1)

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Бумеранги судьбы !

7 минут назад
Скорее всего, они оба голосовали за Путина .
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