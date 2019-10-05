288 000 рублей лишились двое мужчин после звонков банковских мошенников

Сведения о двух крупных мошенничествах проверяют елецкие полицейские. В обоих случаях жители Ельца лишись накоплений после звонков банковских мошенников.





Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, жертвой первого преступления стал 55-летний мужчина. Ему позвонили от имени службы безопасности банка, рассказали подозрительных действиях, совершаемых с его счетом, и ельчанин предоставил звонившим данные своей карты. В результате этого с его счета исчезли 145 000 рублей.



58-летнему жителю Ельца позвонили с такой же историей. Попав под влияние мошенников, он сам перевел на указанный ими интернет-кошелек 143 000 рублей.



Полицейские в очередной раз предупреждают: не сообщайте реквизиты своих банковских карт и счетов незнакомцам, кем бы они неНи сотрудники банка, ни любой другой организации не вправе их требовать. При возникновении каких-либо подозрений в мошенничестве связывайтесь с клиентской поддержкой банка, номер телефона которой сохраните заранее.



