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Социальные объекты Липецкой области уязвимы для террористической угрозы

4 490
#теракт
Социальные объекты Липецкой области уязвимы для террористической угрозы

Секретарь Совбеза указал губернаторам на недостаточный контроль и призвал федеральные и местные власти найти деньги, чтобы защитить уязвимые объекты.

Как сообщает РИА Новости, Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.

Он пояснил, что речь идет о Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.

Помимо этого, удалось предотвратить еще одно преступление террористической направленности, добавил Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил, что с января по сентябрь в Центральном округе задержали 152 человека, причастных к террористической деятельности.

Говоря о безопасности в местах массового пребывания людей, Патрушев сообщил, что в ЦФО 11 процентов таких объектов еще не обследовали на предмет защищенности от терроризма, а 22 процента не получили паспорта безопасности.

Секретарь Совбеза указал губернаторам на недостаточный контроль и призвал федеральные и местные власти найти деньги, чтобы защитить уязвимые объекты.

Патрушев особо обратил внимание на то, что во Владимирской и Рязанской областях около 300 образовательных учреждений не охраняются и остаются легкими целями для террористов.

Кроме того, по его словам, на некоторых социальных объектах Воронежской, Костромской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей "уровень подготовки персонала к действиям при угрозе теракта остается низким".

4 490
#теракт

Комментарии (4)

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антисоветчик

4 минуты назад
Про Рязань он ничего не говорил? Кто же всё таки хотел устроить в Рязани теракт? Кстати и про Волгодонск, помнится как-то Селезнёв бывший главным в госдуме, почтил память погибших в Волгодонске, а через три дня там рвануло. видимо ему кто-то сказал про это. Ничего Патрушев не сказал. И про кокс, который на его самолёте возили из Аргентины, он тоже ничего не знает?. Странно.
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Гость

19 минут назад
Степи, леса, горы, реки и моря тоже уязвимы...
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Так уже эвакуируют

56 минут назад
иш ты..от оно как..,
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иш ты..от оно как..

сегодня, 22:07
значит, скоро опять учения по эвакуации торговых центров будут?
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