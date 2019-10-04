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Липецкая вечЁрка: экспертиза видео, зарплата в 124 000 рублей и ожидание снега
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 4 октября.
Липчане сегодня активно комментировали сообщение «Эксперты изучают видеозаписи погони со стрельбой». Криминалисты исследуют материалы по уголовному делу, связанному с погоней и стрельбой на проспекте Мира. Именно по результатам этих экспертиз будет вынесено решение о возбуждении уголовного дела по ДТП. Пока правозащитник Роман Кришталь процессуально никакого отношения к аварии не имеет. Если эксперты установят, что Кришталь спровоцировал столкновение мотоцикла с «Дастером», то ситуация может повернуться на 180 градусов, и из потерпевшего правозащитник превратится в обвиняемого.
Немало откликов оставлено под новостью «Липчане одни из самых скромных в стране – для счастья им хватит зарплаты всего в 124 тысячи рублей». Более скромные люди живут только в Кирове и Оренбурге, они мечтают зарабатывать соответственно 120 и 115 тысяч рублей.
Тем временем спасатели предупреждают о непогоде в выходные. По данным синоптиков, 6-7 октября в регионе ожидаются осадки в виде сильного и умеренного дождя, местами с мокрым снегом. Ветер с порывами скоростью 15-18 м/с.
И снова – о делах земельных. В департаменте градостроительства и архитектуры Липецка прошли публичные слушания, связанные с проектом реконструкции улицы Баумана. Владельцы частных домов атаковали чиновников вопросами. Их интересовало буквально все, что связано именно с реконструкцией дороги. Конструктивного диалога не вышло. «Чиновница сделала важную ремарку: далеко не у всех заборы стоят согласно кадастровому плану участков, и тут предстоит немало работы. Но владельцы частных домов, кажется, не намерены сдавать ни пяди земли внутри забора, ни за ним. Чья бы она по закону ни была».
Немало откликов оставлено под новостью «Липчане одни из самых скромных в стране – для счастья им хватит зарплаты всего в 124 тысячи рублей». Более скромные люди живут только в Кирове и Оренбурге, они мечтают зарабатывать соответственно 120 и 115 тысяч рублей.
Тем временем спасатели предупреждают о непогоде в выходные. По данным синоптиков, 6-7 октября в регионе ожидаются осадки в виде сильного и умеренного дождя, местами с мокрым снегом. Ветер с порывами скоростью 15-18 м/с.
И снова – о делах земельных. В департаменте градостроительства и архитектуры Липецка прошли публичные слушания, связанные с проектом реконструкции улицы Баумана. Владельцы частных домов атаковали чиновников вопросами. Их интересовало буквально все, что связано именно с реконструкцией дороги. Конструктивного диалога не вышло. «Чиновница сделала важную ремарку: далеко не у всех заборы стоят согласно кадастровому плану участков, и тут предстоит немало работы. Но владельцы частных домов, кажется, не намерены сдавать ни пяди земли внутри забора, ни за ним. Чья бы она по закону ни была».
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