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Липецкая вечЁрка: экспертиза видео, зарплата в 124 000 рублей и ожидание снега

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#вечёрка
Липецкая вечЁрка: экспертиза видео, зарплата в 124 000 рублей и ожидание снега

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 4 октября.

Липчане сегодня активно комментировали сообщение «Эксперты изучают видеозаписи погони со стрельбой». Криминалисты исследуют материалы по уголовному делу, связанному с погоней и стрельбой на проспекте Мира. Именно по результатам этих экспертиз будет вынесено решение о возбуждении уголовного дела по ДТП. Пока правозащитник Роман Кришталь процессуально никакого отношения к аварии не имеет. Если эксперты установят, что Кришталь спровоцировал столкновение мотоцикла с «Дастером», то ситуация может повернуться на 180 градусов, и из потерпевшего правозащитник превратится в обвиняемого.

Немало откликов оставлено под новостью «Липчане одни из самых скромных в стране – для счастья им хватит зарплаты всего в 124 тысячи рублей». Более скромные люди живут только в Кирове и Оренбурге, они мечтают зарабатывать соответственно 120 и 115 тысяч рублей.

Тем временем спасатели предупреждают о непогоде в выходные. По данным синоптиков, 6-7 октября в регионе ожидаются осадки в виде сильного и умеренного дождя, местами с мокрым снегом. Ветер с порывами скоростью 15-18 м/с.

И снова – о делах земельных. В департаменте градостроительства и архитектуры Липецка прошли публичные слушания, связанные с проектом реконструкции улицы Баумана. Владельцы частных домов атаковали чиновников вопросами. Их интересовало буквально все, что связано именно с реконструкцией дороги. Конструктивного диалога не вышло. «Чиновница сделала важную ремарку: далеко не у всех заборы стоят согласно кадастровому плану участков, и тут предстоит немало работы. Но владельцы частных домов, кажется, не намерены сдавать ни пяди земли внутри забора, ни за ним. Чья бы она по закону ни была».

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#вечёрка

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