За ложное сообщение о бомбе на вокзале 35-летняя липчанка получила два года колонии

Вступил в силу приговор суда в отношении 35-летней жительницы области, которая 23 июня этого года позвонила на телефон «102» УМВД России по Липецку и передала заведомо ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в тот же день сотрудники областных управлений ФСБ и МВД задержали женщину.

В дежурной части она призналась, что совершать террористический акт не планировала.

Отделом дознания УМВД России по Липецку было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК России (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений).

Приговором Левобережного районного суда Липецка женщине, которая уже неоднократно судима, назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима .