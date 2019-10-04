Происшествия

50 минут назад

За ложное сообщение о бомбе на вокзале 35-летняя липчанка получила два года колонии

9 483
#телефонный терроризм #подозрительный предмет
За ложное сообщение о бомбе на вокзале 35-летняя липчанка получила два года колонии

Вступил в силу приговор суда в отношении 35-летней жительницы области, которая 23 июня этого года позвонила на телефон «102» УМВД России по Липецку и передала заведомо ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в тот же день сотрудники областных управлений ФСБ и МВД задержали женщину.

В дежурной части она призналась, что совершать террористический акт не планировала.

Отделом дознания УМВД России по Липецку было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК России (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений).

Приговором Левобережного районного суда Липецка женщине, которая уже неоднократно судима, назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима .

9 483
#телефонный терроризм #подозрительный предмет

Комментарии (9)

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Это Россия

2 минуты назад
Вообще то о ней писали. Она освободилась из тюрьмы, работы нет,жить не где и специально позвонила, чтобы вернуться в тюрьму.
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Серый

10 минут назад
123 ,не путай хрен с морковкой.
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123

15 минут назад
Всех запугали, теперь даже если кто увидит настоящую бомбу, то никуда звонить не будет.
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СССР был самой безопасной страной в мире

25 минут назад
А знаете ли вы ,что, ... любой террорист может проникнуть в квартиру маргинала или люмпена открыть газ и зажечь свечу..и никуда звонить не надо. значит надо запрещать в квартирах газ .но газовое лобби из Газпрома будет против. потому Путин приказывает искать бомбы там , где их проще искать для создания иллюзии " защищенности"
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Для- " а знаете ли вы что"

29 минут назад
Да да да паранойя такая хрень. Залезет к тебе в дом и голос бл твой подделает, так как иначе доказать что именно ты звонил, если ты не сам признался невозможно. А в таких местах как жд вокзал скорее всего ведётся запись разговоров.
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СССР

34 минуты назад
Просто в тюрьме при таком режиме выживать проще...
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А знаете ли вы ,что

36 минут назад
САМОЕ СТРАШНОЕ ? - Это подстава !!!! В том смысле ,пока нас нет дома , а какой то недоброжелатель ,который очень хи тер ,сможет незаметно проникнуть в вашу квартиру и с помощью вашего домашнего телефона сможет сломать вам жизнь !!!! Меня постоянно тревожат эти мысли , но я знаю ,что господь -БОГ не даст такому случиться и я благодарю его за то ,что все хорошо !
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КГБ был способен обеспечить безопасность

39 минут назад
за ложное сообщение о бомбе в СССР срок не давали. поскольку СССР был самой безопасной страной в мире ,в отличии от разгула преступности и террора в РФ от которых погибла масса людей и продолжает гибнуть при путинском полицейском режиме.
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777

42 минуты назад
35-летняя * не пора ли к этому времени остепениться?
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