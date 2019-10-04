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сегодня, 15:47

«А мамочка с коляской?» «Не трамвай, обойдет!» (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
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«А мамочка с коляской?» «Не трамвай, обойдет!» (ФОТО)

Новая подборка вопиющего автохамства.

Автохамы, беспощадную борьбу с которыми ведут GOROD48 и его читатели, порой даже не понимают, какие неудобства они создают окружающим.

Или не хотят понимать. Взгляните на верхнее фото – оно прекрасно иллюстрирует проблему. Из-за оставленной невпопад машины пешеходам приходится буквально красться мимо по переходу. А семье с коляской и вовсе здесь не пройти. Снято на улице Ульяны Громовой возле дома №6 2 октября в 14.20.

Космонавтов.jpeg

А этот снимок нам прислала читательница с улицы Космонавтов, 52. Она тоже гуляла с коляской, но быдловатый автовладелец поставим машину так, что пришлось искать другой маршрут, лавируя между соседними домами. Сфотографировано 2 октября в 13:47.

Когда же горе-автовладельцы поймут, что главными участниками движения являются не они, а женщины с ребятишками?

29-я школа.jpeg

А это школа №29 на улице Политехнической, 9 (микрорайон «Университетский»). Как ученикам возвращаться домой? Прыгать сразу в грязь или в лужу? Запечетлено 1 октября в 14:53.

Шерстобитова, 10.jpeg

Ну и классика жанра на Шерстобитова, 10, снятая 25 сентября в 9:31.Недалеко детский садик, куда родители водят ребятишек.

Белянского 12.jpeg

Еще один мастер парковки 190-го уровня, по которому эвакуатор плачет. Белянского, 12, зафиксировано 25 сентября в 07:17.

Отметим, что в борьбу с автохамами включились и власти Липецкой области по инициативе губернатора Игоря Артамонова. К примеру, за минувшую неделю штрафы вынуждены были заплатить более сотни нарушителей правил парковки.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

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#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (47)

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Перри Мейсон

6 минут назад
запретить нищебродам машины продавать, " но закон есть закон":Вы прям как ЦИК РФ))) А если серьезно, то штрафы не могут выписывать тетеньки из администрации. Не их юрисдикция
ответить

добрый самаритянин

10 минут назад
МИРОТВОРЕЦ, ..и тебя туда же
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запретить нищебродам машины продавать

11 минут назад
Перри Мейсон, ..по дворам уже тетеньки из администрации ходят , оставляют предписание о нарушение под дворниками и контактные телефоны по оплате штрафов. у нас во дворе уже пятерых оштрафовали .все законно . можете стучать на власть хоть в суд ,хоть Путину. но закон есть закон. вас там выслушают ,но пошлют на ...искать свободную парковку .причем не важно где ,поскольку это ваши проблемы частной собственности не имеющие никакого отношения к государственным .
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МИРОТВОРЕЦ

13 минут назад
удачи! добра !
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Перри Мейсон

14 минут назад
яжебыдло, хороший у вас ник. Сразу всё объясняет)))
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Иванова вера

15 минут назад
Которую тут поливают. Давно говорила-ещё в 2013 году. Что эвакуация это не выход. Уже тогда платные парковки вводить надо было. Но главного архитектора слушают у нас последним. И слова он не имеет)))
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ты живешь пока молчишь

15 минут назад
МИРОТВОРЕЦ, ..а ты не гадь на общество и дохнуть не придется
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яжебыдло

17 минут назад
Перри Мейсон, .. еще один защитничек отечества из автобыдла ?
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МИРОТВОРЕЦ

17 минут назад
вот так вы и сдохните в своей ненависти к друг другу !
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Иди главным архитектором

17 минут назад
Рождённый ползать, работать. Место свободно! Научишь их как строить надо)))
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