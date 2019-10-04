«А мамочка с коляской?» «Не трамвай, обойдет!» (ФОТО)

Новая подборка вопиющего автохамства.

Автохамы, беспощадную борьбу с которыми ведут GOROD48 и его читатели, порой даже не понимают, какие неудобства они создают окружающим.

Или не хотят понимать. Взгляните на верхнее фото – оно прекрасно иллюстрирует проблему. Из-за оставленной невпопад машины пешеходам приходится буквально красться мимо по переходу. А семье с коляской и вовсе здесь не пройти. Снято на улице Ульяны Громовой возле дома №6 2 октября в 14.20.





А этот снимок нам прислала читательница с улицы Космонавтов, 52. Она тоже гуляла с коляской, но быдловатый автовладелец поставим машину так, что пришлось искать другой маршрут, лавируя между соседними домами. Сфотографировано 2 октября в 13:47.

Когда же горе-автовладельцы поймут, что главными участниками движения являются не они, а женщины с ребятишками?





А это школа №29 на улице Политехнической, 9 (микрорайон «Университетский»). Как ученикам возвращаться домой? Прыгать сразу в грязь или в лужу? Запечетлено 1 октября в 14:53.





Ну и классика жанра на Шерстобитова, 10, снятая 25 сентября в 9:31.Недалеко детский садик, куда родители водят ребятишек.







Еще один мастер парковки 190-го уровня, по которому эвакуатор плачет. Белянского, 12, зафиксировано 25 сентября в 07:17.

Отметим, что в борьбу с автохамами включились и власти Липецкой области по инициативе губернатора Игоря Артамонова. К примеру, за минувшую неделю штрафы вынуждены были заплатить более сотни нарушителей правил парковки.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.