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24 минуты назад

Учителям дарят сладости и цветы

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#День учителя #соцсети

Педагоги получают подарки в преддверии профессионального праздника.

День учителя в России празднуют 5 октября. В этом году праздник педагогов выпал на субботу, поэтому многие учителя получают поздравления уже сегодня. Вместе с теплыми словами любимых учителей осыпают сладостями и цветами. Многие липецкие педагоги уже похвалились презентами в Instagram.







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Сегодня учителя принимают поздравления нелегкий труд, терпение и мудрость! Усмирить и научить наших детей ,да тогда когда их не два или три ,а много именно этот торт для моей учительницы Екатерины Федоровны Трушиной! Я очень любила историю и одним из предметов при сдаче экзаменов 11 кл. Была именно она. А как поет Екатерина Фёдоровна.... достоинст этой женщины я много перечислять долго..... #тортлипецкназаказ#тортлипецк#тортданков#тортлебедянь#тортучителю#кремовыйтортлипецк#деньучителя#тортназаказ#лессик

Публикация от LenaDjevaga (@_lessik)

332
#День учителя #соцсети

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