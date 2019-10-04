24 минуты назад
Учителям дарят сладости и цветы
Педагоги получают подарки в преддверии профессионального праздника.
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Сегодня учителя принимают поздравления нелегкий труд, терпение и мудрость! Усмирить и научить наших детей ,да тогда когда их не два или три ,а много именно этот торт для моей учительницы Екатерины Федоровны Трушиной! Я очень любила историю и одним из предметов при сдаче экзаменов 11 кл. Была именно она. А как поет Екатерина Фёдоровна.... достоинст этой женщины я много перечислять долго..... #тортлипецкназаказ#тортлипецк#тортданков#тортлебедянь#тортучителю#кремовыйтортлипецк#деньучителя#тортназаказ#лессик
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