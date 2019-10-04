Учителям дарят сладости и цветы

Педагоги получают подарки в преддверии профессионального праздника.

День учителя в России празднуют 5 октября. В этом году праздник педагогов выпал на субботу, поэтому многие учителя получают поздравления уже сегодня. Вместе с теплыми словами любимых учителей осыпают сладостями и цветами. Многие липецкие педагоги уже похвалились презентами в Instagram.