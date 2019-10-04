Общество

51 минуту назад

Движение по улице Терешковой будет затруднено из-за ремонта сетей

2 456
#транспорт
Движение по улице Терешковой будет затруднено из-за ремонта сетей
Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, завтра 5 октября с 14:00 до 18:00 будет затруднено движение в районе моста по улице Терешковой. Для проезда оставят по одной полосе в каждую сторону.

Причиной частичного перекрытия станет ремонт теплосетей, расположенных под проезжей частью улицы Терешковой.

Водителей призывают отнестись с пониманием к временным неудобствам, заранее планировать время в пути или выбирать маршруты объезда.
2 456
#транспорт

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

White

13 минут назад
В месте ремонта появится грязный квадрат, который заасфальтируют спустя неделю. Потом в этом месте асфальт просядет и будет кривой участок. Так всегда в Липецке.
ответить

Оля

44 минуты назад
Ой, а чё случилось? Вспомнили, что зима на пороге?
ответить

Еще в рубрике

Недобросовестным подрядчикам нет места в капитальном ремонте
#фкр
Недобросовестным подрядчикам нет места в капитальном ремонте

сегодня, 14:20

Общество
Спасатели предупреждают о сильном ветре и мокром снеге
#ветер #снег
12
Спасатели предупреждают о сильном ветре и мокром снеге

сегодня, 13:37

Общество
Липчан предупреждают о проблемах с транспортными картами
#транспорт #проезд #оплата
36
Липчан предупреждают о проблемах с транспортными картами

сегодня, 11:27

Общество
Благоустройство Преображеновки признано «Лучшей муниципальной практикой России»
#благоустройство
31
Благоустройство Преображеновки признано «Лучшей муниципальной практикой России»

сегодня, 10:55

Общество
На улице Московской частично заменили изношенный водопровод 37-летней давности
#энергетики
7
На улице Московской частично заменили изношенный водопровод 37-летней давности

сегодня, 10:49

Общество
570 липчан смогут написать диктант Путина
#географический диктант
11
570 липчан смогут написать диктант Путина

сегодня, 10:32

Общество