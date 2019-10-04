Движение по улице Терешковой будет затруднено из-за ремонта сетей

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, завтра 5 октября с 14:00 до 18:00 будет затруднено движение в районе моста по улице Терешковой. Для проезда оставят по одной полосе в каждую сторону.



Причиной частичного перекрытия станет ремонт теплосетей, расположенных под проезжей частью улицы Терешковой.



Водителей призывают отнестись с пониманием к временным неудобствам, заранее планировать время в пути или выбирать маршруты объезда.

