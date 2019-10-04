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58 минут назад
Школьники вмонтировали в порно пожилую учительницу
64-летней женщине пришлось обратиться в полицию.
Школьная учительница из Красноярска обратилась в полицию, после того как ученики распространили порочащие материалы с похожей на нее женщиной. Пресс-секретарь управления образования красноярской мэрии Евгения Тимашева на своей странице в социальных сетях сообщила, что к видео "18+" была приложена фотография педагога.
- Абсолютно не скрываясь, они выложили в сеть фотографию педагога и видео 18+. В ролике - женщина с похожей на учительскую прической - это единственное сходство с реальным человеком. Пишущие сообщают, что старшеклассники надругались над учителем, - сообщила прессе Тимашева. - Кажется, ученики достигли дна и ещё умудрились снизу постучать.
В главном управлении МВД по Красноярскому краю, сообщили, что по факту произошедшего будет проведена проверка. Пострадавшая учительница вчера написала заявление в полицию, сейчас у нее проблемы с сердцем. Сотрудники отдела по работе с несовершеннолетними начали проверку. Известно, что ролик "гуляет по сети" уже не один день. В соцсетях ученики пересылают его друг другу с комментариями типа "поздравьте свою заучиху с Днем Учителя", уточняет «Российская газета».
- Абсолютно не скрываясь, они выложили в сеть фотографию педагога и видео 18+. В ролике - женщина с похожей на учительскую прической - это единственное сходство с реальным человеком. Пишущие сообщают, что старшеклассники надругались над учителем, - сообщила прессе Тимашева. - Кажется, ученики достигли дна и ещё умудрились снизу постучать.
В главном управлении МВД по Красноярскому краю, сообщили, что по факту произошедшего будет проведена проверка. Пострадавшая учительница вчера написала заявление в полицию, сейчас у нее проблемы с сердцем. Сотрудники отдела по работе с несовершеннолетними начали проверку. Известно, что ролик "гуляет по сети" уже не один день. В соцсетях ученики пересылают его друг другу с комментариями типа "поздравьте свою заучиху с Днем Учителя", уточняет «Российская газета».