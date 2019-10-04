В России

сегодня, 14:27

Женщина покусала врача и продавца

180
#нападение
Женщина покусала врача и продавца

Усмирить ее смогли только сотрудники полиции.

Инцидент произошел в пятницу 4 октября, около 11:00 в городе Конаково Тверской области, сообщает сообщество «Подслушано у медиков г. Тверь». Врачи «скорой» прибыли к одному из магазинов Конаково для оказания помощи женщине, находившейся в психомоторном возбуждении. Женщина проявляла агрессию по отношению к медиками и сотрудникам магазина. Она укусила одного из врачей и работника торговой точки.

- Администрация паблика выражает благодарность сотрудникам полиции Отдела МВД России по Конаковскому району Тверской области в связи с оказанной бригаде СМП помощи с пациенткой, - пишет сообщество.

В результате женщину в сопровождении сотрудников полиции доставили в Конаковскую ЦРБ для оказания профильной помощи, сообщает «КП — Тверь».
180
#нападение

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Школьники вмонтировали в порно пожилую учительницу
#школа #дети
Школьники вмонтировали в порно пожилую учительницу

58 минут назад

В России
Силовики предотвратили теракты в Воронеже и Тамбове
#теракт
Силовики предотвратили теракты в Воронеже и Тамбове

сегодня, 14:20

В России
«Жертв перестройки» могут причислить ко льготникам
#льготы #перестройка
«Жертв перестройки» могут причислить ко льготникам

сегодня, 14:03

В России
#образование
Регионы увеличили финансирование нацпроекта «Образование»

сегодня, 13:59

В России
#нефть #бюджет
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель

сегодня, 13:55

В России
Средний класс продолжает беднеть
#доходы #средний класс
Средний класс продолжает беднеть

сегодня, 12:58

В России