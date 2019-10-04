Женщина покусала врача и продавца

Усмирить ее смогли только сотрудники полиции.

Инцидент произошел в пятницу 4 октября, около 11:00 в городе Конаково Тверской области, сообщает сообщество «Подслушано у медиков г. Тверь». Врачи «скорой» прибыли к одному из магазинов Конаково для оказания помощи женщине, находившейся в психомоторном возбуждении. Женщина проявляла агрессию по отношению к медиками и сотрудникам магазина. Она укусила одного из врачей и работника торговой точки.



- Администрация паблика выражает благодарность сотрудникам полиции Отдела МВД России по Конаковскому району Тверской области в связи с оказанной бригаде СМП помощи с пациенткой, - пишет сообщество.



В результате женщину в сопровождении сотрудников полиции доставили в Конаковскую ЦРБ для оказания профильной помощи, сообщает «КП — Тверь».