Недобросовестным подрядчикам нет места в капитальном ремонте

На днях заместитель генерального директора Фонда капитально ремонта Дмитрий Кузнецов выехал по обращениям граждан по вопросу ремонта системы теплоснабжения в домах №3 и 9 на ул. Студеновской в г. Липецке. Официальный срок выполнения работ по договору не нарушен. Однако сотрудниками Фонда установлен факт нарушения графиков производства работ, где каждый вид расписан по срокам выполнения. Так ремонт системы теплоснабжения уже должен был быть окончен.

В результате в адрес подрядных организаций направлены претензии с наложением штрафных санкций в виде денежного взыскания, а также с требованием пуска тепла в ближайшие несколько дней. В случае неисполнения выданных предписаний, подрядные организации рискуют не только быть оштрафованными, но и попасть в список недобросовестных компаний, а значит быть отстранены от дальнейшего участия в конкурсах на оказание услуг и проведение работ по капитальному ремонту.

Есть у жителей вышеуказанных домов и ряд других вопросов по капитальному ремонту, в том числе по ремонту систем газоснабжения. Данный вид работ является наиболее сложным, так как, во-первых, относится к особо опасным видам работ, а во-вторых требует допуска в квартиры, к сожалению, жители тоже не всегда охотно идут на контакт и допускают подрядчиков до необходимых работ.

Инженеры-кураторы Фонда капитального ремонта на постоянной основе отслеживают соответствие фактических сроков работ со сроками, указанными в договоре. По факту выявления нарушений юридическая служба ведет претензионную работу по подрядным организациям. Повышение качества производства работ, в том числе путем исключения недобросовестных подрядчиков из списка компаний, имеющих возможность участвовать в торгах и выполнять работы по капитальному ремонту – одна из основных задач руководства Фонда.

Первое, с чего начинается капитальный ремонт — это разработка проектно-сметной документации, от качества этой работы зависит очень многое. К одной из проектных организаций было множество вопросов, а также замечаний, как со стороны жителей, так и со стороны контролирующих органов. В результате данная компания была внесена в список недобросовестных компаний, более того с нее взыскано 800 тысяч рублей. Напомним, что денежные средства, полученные при взыскании, в полном объеме направляются на проведение капитального ремонта.

Фонд капитального ремонта Липецкой области благодарит активных жителей за участие в контроле качества капитального ремонта. Оставить обращение по вопросам капитального ремонты можно посредством сайта www.kapremont48.ru, в официальных группах Фонда в социальных сетях, а также по телефону горячей линии 8 800 450 4848/073



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