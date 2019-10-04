В России
сегодня, 14:20
Силовики предотвратили теракты в Воронеже и Тамбове
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Злоумышленники готовили преступления в четырех городах Центральной России.
Спецслужбы и правоохранительные органы с начала года сумели предотвратить четыре теракта в крупных городах центральной части России. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности. Николай Патрушев сообщил, что террористы планировали атаки в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже
- За восемь месяцев текущего года в Центральном федеральном округе предотвращено пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре террористических акта, планировавшихся в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Задержано 152 лица, причастных к террористической деятельности, - сказал Патрушев.
В конце сентября сообщалось, что российские следователи ликвидировали ячейку пособников террористов, высылавших деньги в помощь международной террористической организации на территории Сирии и Ирака. Девять обвиняемых были заключены под стражу, напоминает «Лента».
- За восемь месяцев текущего года в Центральном федеральном округе предотвращено пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре террористических акта, планировавшихся в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Задержано 152 лица, причастных к террористической деятельности, - сказал Патрушев.
В конце сентября сообщалось, что российские следователи ликвидировали ячейку пособников террористов, высылавших деньги в помощь международной террористической организации на территории Сирии и Ирака. Девять обвиняемых были заключены под стражу, напоминает «Лента».
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