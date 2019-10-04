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Мобильное приложение Личного кабинета клиента ЛЭСК пятое в списке самых востребованных в стране
Рейтинговое агентство «Энергоньюс Медиа» провело независимое исследование информационной доступности крупнейших энергосбытовых компаний Российской Федерации. Объектом исследования стали корпоративные сайты, мобильные приложения и аккаунты в социальных сетях 64 энергосбытовых компаний, имеющих статус гарантирующего поставщика в регионах своего присутствия.
Как сообщили авторы исследования, информационная доступность – это возможность беспрепятственно и оперативно получить необходимую информацию при очном, заочном и интерактивном обслуживании. Современный уровень развития технологий делает интернет-коммуникацию ведущим трендом расширения и упрощения информационной доступности. В связи с этим возникает необходимость изучения существующих практик и подходов в сфере интернет-сервисов энергосбытовых компаний.
Мобильное приложение Личного кабинета клиента ЛЭСК lkk.lesk.ru, которое изучали эксперты рейтингового агентства, работает более 3 лет. В приложении клиенты передают показания приборов учета, оплачивают счета за электричество, получают консультации. Интернет-сервис доступен 24 часа в сутки, по времени все операции занимают меньше 1 минуты. Платежи принимаются с карты любого банка без комиссии и посредников по приему платежей, по сути пользователи мобильного приложения сами пополняют свой счет и могут сразу проверить пополнение баланса в «истории платежей». Также в приложении Личного кабинета можно узнать дату поверки счетчика, информацию о долге и начисленных пени.
«Веб-версией и мобильным приложением Личного кабинета клиента пользуется каждый 3 клиент нашей компании. Сегодня это полноценный центр обслуживания с круглосуточным режимом работы. Он прост в использовании, надежен и обладает высокой скоростью совершения финансовых операций. Мобильное приложение ЛЭСК создано для того, чтобы наши клиенты экономили еще больше времени и всегда были уверены в том, что показания и платежи своевременно поступили гарантирующему поставщику. Мы считаем, что обслуживание в жилищно-коммунальной сфере должно быть высокотехнологичным и удобным для жителей региона», - отметила заместитель генерального директора по продажам Ольга Рукина.
В топ-10 по востребованности мобильного приложения кроме Липецкой энергосбытовой компании вошли крупнейшие гарантирующие поставщики страны. Среди них Новосибирскэнергосбыт, Иркутскэнергосбыт и Мосэнергосбыт.
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