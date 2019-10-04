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сегодня, 14:03
«Жертв перестройки» могут причислить ко льготникам
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В России могут утвердить новую группу граждан, пользующихся преференциями.
В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки». С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет RT. Депутат пояснил, что в новую категория льготников могли бы войти граждане, проживавшие в России в 1987-1989 годы в возрасте 25-45 лет. По мнению Чернышова, в ходе «перестройки» в 1980-х годах многие жители СССР пережили гуманитарную и геополитическую катастрофу. Политик отметил, что из-за радикальных перемен в стране упала рождаемость и возросла смертность, при этом многие пострадавшие от перестройки люди приобрели серьезные проблемы со здоровьем.
Прежде чем вводить новую категорию льготников "жертвы перестройки", необходимо четко определить критерии, по которым россиянин смог бы претендовать на такую соцподдержку, чтобы поддержать именно тех, кто в этом нуждается, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
- Что касается жертв перестройки, вопрос поставлен интересно, но возникает вопрос - кого относить к этой категории граждан. У нас в результате перестройки есть олигархи, которые незаконно обогатились, стали мультимиллионерами и потом огромные средства от проданного государственного имущества вывели за рубеж и продолжают работать сегодня, а есть те, кто потерял последнее имущество и являются сегодня бомжами. Если говорить про новую категорию, то критерии необходимо, конечно, четко и ясно прописать, чтобы возможная помощь шла тем, кто действительно потерял из-за того, что в России произошел очередной государственный переворот, - сказал Нилов.
Периодом «перестройки» считается вторая половина 1980-х годов, напоминают "Известия". В это время в СССР проводились масштабные перемены в идеологии, политической и экономической жизни с целью демократизации сложившегося строя. В итоге реформы привели к дестабилизации политической обстановки, трудности в экономике переросли в полномасштабный кризис: в 1991 году страна оказалась на грани коллапса, уровень жизни населения существенно упал, возникли дефицит продуктов и безработица.
Прежде чем вводить новую категорию льготников "жертвы перестройки", необходимо четко определить критерии, по которым россиянин смог бы претендовать на такую соцподдержку, чтобы поддержать именно тех, кто в этом нуждается, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
- Что касается жертв перестройки, вопрос поставлен интересно, но возникает вопрос - кого относить к этой категории граждан. У нас в результате перестройки есть олигархи, которые незаконно обогатились, стали мультимиллионерами и потом огромные средства от проданного государственного имущества вывели за рубеж и продолжают работать сегодня, а есть те, кто потерял последнее имущество и являются сегодня бомжами. Если говорить про новую категорию, то критерии необходимо, конечно, четко и ясно прописать, чтобы возможная помощь шла тем, кто действительно потерял из-за того, что в России произошел очередной государственный переворот, - сказал Нилов.
Периодом «перестройки» считается вторая половина 1980-х годов, напоминают "Известия". В это время в СССР проводились масштабные перемены в идеологии, политической и экономической жизни с целью демократизации сложившегося строя. В итоге реформы привели к дестабилизации политической обстановки, трудности в экономике переросли в полномасштабный кризис: в 1991 году страна оказалась на грани коллапса, уровень жизни населения существенно упал, возникли дефицит продуктов и безработица.
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