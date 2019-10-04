В России

7 минут назад

Регионы увеличили финансирование нацпроекта «Образование»

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#образование

Расходы консолидированных бюджетов российских регионов на образование растут — за 2018 год они увеличились на 11%. При этом дороже всего нацпроект обходится регионам с низким бюджетом и суровыми условиями жизни, как на Чукотке, Камчатке, в ЯНАО и Якутии. 

Об этом говорится в исследовании аналитической компании «Эксперт Бизнес-решения», подготовленного специально для «Известий»

«Чем регион беднее, тем выше доля расходов на образование и медицину, поскольку небольшой бюджет уходит в основном на их финансирование», — сообщила директор региональной программы Института социальной политики Наталья Зубаревич. 

При этом эксперты считают, что образовательные проекты все еще недофинансированы. 
26
#образование

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