В России

12 минут назад

Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель

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#нефть #бюджет

Минфин подсчитал потери бюджета от возможных шоков на сырьевых рынках. Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов. 

При этом, как сообщают «Известия», если российская нефть марки Urals упадет до $10 и продержится на этой отметке 10 лет, казна не получит 70% годового ВВП, который, например, по итогам 2018 года составил 103 тлрн рублей. 

«Вряд ли Минфин всерьез ожидает такого развития событий. Рассчитывать урон в случае апокалипсиса — это скорее чисто техническая задача», — уверен руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александр Суслин. 

В июне 2019 года — на фоне неопределенности перспектив сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи — министр финансов Антон Силуанов не исключал падения цен на нефть до $30 за баррель. 

Однако, по данным Минфина, самый реальный вариант — снижение цены до $40 за баррель. В этом случае государственные финансы не пострадают. 

При этом эксперты полагают, что сейчас бюджетная система России намного более устойчива к потрясениям, чем в предыдущие кризисы, а объем накопленной подушки безопасности достаточен, чтобы экономика прошла период низких цен на углеводороды без особых потрясений. 
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#нефть #бюджет

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