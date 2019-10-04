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16 минут назад

Мужчина отсудил у любовника жены $750 000

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#измена #развод #суд
Мужчина отсудил у любовника жены $750 000

Измена вскрылась, супруг заявил иск.

Суд в Северной Каролине вынес решение по делу Кевина Ховарда, узнавшего о том, что его жена ему изменяет. Любовник супруги должен выплатить 750 тысяч долларов, передает издание местное издание WITN. Ховард воспользовался законом, согласно которому имел право подать в суд на человека за "целенаправленные вмешательства в брачные отношения". В большинстве штатов закон отменили, однако он продолжает действовать в Миссисипи, Нью-Мексико, Южной Дакоте, Юте и Северной Каролине, а также на Гавайских островах, уточняют РИА Новости.

Кевин Ховард рассказал журналистам, что считал свой брак священным. Они с супругой были женаты двенадцать лет, но однажды она попросила его о разводе, что стало для него большим ударом. Изначально она говорила ему, что хочет развода, потому что муж слишком много работает. По его словам, он думал, что в его браке было доверие и любовь, а известие о желании жены расстаться он считает самым тяжелым, что случалось в его жизни.

Обманутый муж пошел в суд и выиграл. При этом он опроверг тот факт, что дело было в деньгах. Отметим, что в итоге он все равно развелся с неверной женой.
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#измена #развод #суд

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