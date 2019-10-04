Общество
29 минут назад
Спасатели предупреждают о сильном ветре и мокром снеге
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, по данным синоптиков, 6-7 октября в регионе ожидаются осадки в виде сильного и умеренного дождя, местами с мокрым снегом. Ветер с порывами скоростью 15-18 м/с.
Спасатели предупреждают о необходимости соблюдать меры предосторожности при сильном ветре.
Спасатели предупреждают о необходимости соблюдать меры предосторожности при сильном ветре.
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