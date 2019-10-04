Общество

29 минут назад

Спасатели предупреждают о сильном ветре и мокром снеге

3 1159
#ветер #снег
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Спасатели предупреждают о сильном ветре и мокром снеге
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, по данным синоптиков, 6-7 октября в регионе ожидаются  осадки в виде сильного и умеренного дождя, местами с мокрым снегом. Ветер с порывами скоростью 15-18 м/с. 

Спасатели предупреждают о необходимости соблюдать меры предосторожности  при сильном ветре. 
3 1159
#ветер #снег
1

Комментарии (3)

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777

1 минуту назад
ПЕРЕЗИМУЕМ.
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Замечательно

5 минут назад
А у нас ни отопления ни горячей воды
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весёлый

6 минут назад
Любимая пора Пушкина,душа рисует стихи !
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