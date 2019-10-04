В России
сегодня, 12:58
Средний класс продолжает беднеть
Доходы этой прослойки общества стремятся вниз.
Благосостояние среднего класса в России ухудшается, а поляризация внутри него усиливается, сказала автор доклада, профессор НИУ ВШЭ Наталия Тихонова на конференции, сообщает РБК. Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе. Доля, приходящаяся на группы населения со средним доходом, сократилась с 18,8% от совокупных денежных доходов в 1990 году до 15,1% в 2018 году, следует из данных Росстата.
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года. Средний класс современной России насчитывает 38,2% населения. По данным исследователей, средние доходы в домохозяйствах, входящих в ядро среднего класса, составляют 47 тысяч рублей. При этом каждый десятый его представитель живет в Москве. Главными рисками по выпадению из среднего класса авторы доклада называют рождение детей и выход на пенсию. Так, шанс войти в ядро при наличии одного несовершеннолетнего ребенка падает в 1,5 раза, если же детей два и более — в 4 раза.
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года. Средний класс современной России насчитывает 38,2% населения. По данным исследователей, средние доходы в домохозяйствах, входящих в ядро среднего класса, составляют 47 тысяч рублей. При этом каждый десятый его представитель живет в Москве. Главными рисками по выпадению из среднего класса авторы доклада называют рождение детей и выход на пенсию. Так, шанс войти в ядро при наличии одного несовершеннолетнего ребенка падает в 1,5 раза, если же детей два и более — в 4 раза.