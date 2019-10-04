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сегодня, 12:39
Иран подозревает российскую журналистку в шпионаже
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Женщина задержана.
Журналистку и экс-кандидата в депутаты Госдумы от Дагестана Юлию Юзик задержали в Тегеране, у нее изъяли паспорт. Об этом сообщил РБК ее бывший супруг Борис Войцеховский. Юлию Юзик обвиняют в сотрудничестве с Израилем и в шпионаже. Задержание проводил Корпус стражей исламской революции. Информацию подтверждает координатор движения наблюдателей Дагестана Руслан Магомедов.
- Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией, - сообщил ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.
- На данный момент могу сказать, что мы проясняем ситуацию, мы выясняем, что произошло в действительности, что инкриминируется журналистке, так как информация поступает достаточно противоречивая, и в основном источник ее – соцсети. Мы связываемся с нашими коллегами, в том числе в Иране, для того чтобы пролить свет на эту ситуацию и понимать, что делать дальше, - сообщил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
Юлия Юзик, ранее работавшая корреспондентом в Иране, в четверг прилетела в Тегеран и была задержана в аэропорту. Юзик работала в редакции газеты «Комсомольская правда» и в журнале «Русский Newsweek». С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В ноябре 2003 года вышла ее книга «Невесты Аллаха», в которой рассказано о судьбах террористок-смертниц, взорвавшихся в России. Книга была переиздана в девяти странах. Затем написала книгу «Бесланский словарь». В последние годы Юзик работала фрилансером, сотрудничала с рядом изданий, в том числе журналом GQ. Два назад работала корреспондентом в Тегеране по приглашению местного издательского дома.
- Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией, - сообщил ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.
- На данный момент могу сказать, что мы проясняем ситуацию, мы выясняем, что произошло в действительности, что инкриминируется журналистке, так как информация поступает достаточно противоречивая, и в основном источник ее – соцсети. Мы связываемся с нашими коллегами, в том числе в Иране, для того чтобы пролить свет на эту ситуацию и понимать, что делать дальше, - сообщил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
Юлия Юзик, ранее работавшая корреспондентом в Иране, в четверг прилетела в Тегеран и была задержана в аэропорту. Юзик работала в редакции газеты «Комсомольская правда» и в журнале «Русский Newsweek». С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. В ноябре 2003 года вышла ее книга «Невесты Аллаха», в которой рассказано о судьбах террористок-смертниц, взорвавшихся в России. Книга была переиздана в девяти странах. Затем написала книгу «Бесланский словарь». В последние годы Юзик работала фрилансером, сотрудничала с рядом изданий, в том числе журналом GQ. Два назад работала корреспондентом в Тегеране по приглашению местного издательского дома.
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