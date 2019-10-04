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Знаток из «Что? Где? Когда?» будет защищать Порошенко

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#Петр Порошенко #Илья Новиков
Знаток из «Что? Где? Когда?» будет защищать Порошенко

Бывший президент Украины доверился российскому юристу Илье Новикову.

Бывший президент Украины Петр Порошенко заключил договор с российским адвокатом Ильей Новиковым для защиты в ряде открытых уголовных дел. Об этом сообщается на сайте партии "Европейская солидарность". У Новикова есть разрешение на адвокатскую практику на Украине, сообщает партия. Новиков в российских судах защищал и защищает украинских граждан, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях. "В частности, в прошлом месяце он был адвокатом наших моряков", - отмечается в сообщении. Кроме того, Новиков выступал защитником Надежды Савченко. Россиянам юрист известен как бывший игрок интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?». Новиков покинул шоу, когда начал работать на украинцев.

Дело в отношении Порошенко было открыто по заявлению экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова. "Европейская солидарность" считает, что в этой ситуации привлечение российского адвоката "абсолютно целесообразно". В Госбюро Украины против экс-президента и других высокопоставленных лиц возбудили 11 уголовных дел. Ранее Порошенко заявлял, что не боится преследования, так как несет ответственность перед населением страны. В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых упоминается его имя.
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#Петр Порошенко #Илья Новиков

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