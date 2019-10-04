В России
21 минуту назад
Рейдеры пытались захватить консервный завод
Предприятие в Краснодарском крае не могут поделить собственники.
На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода "Кубанские деликатесы", есть раненые, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, группа из восьми человек, вооруженных огнестрельным оружием, утром в пятницу ворвалась на территорию завода в Славянском районе края и попыталась взять предприятие под свой контроль. Причина конфликта - спор между хозяйствующими субъектами, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
- Во время инцидента на заводе "Кубанские деликатесы" неизвестные ворвались на территорию с оружием, двое охранников получили ранения, - сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
В дежурную часть отдела МВД России по Славянскому району Краснодарского края поступило сообщение о выстрелах в городе Славянск-на-Кубани на улице Красной. На место незамедлительно прибыли полицейские, а также сотрудники других экстренных служб. По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий. По мнению главы Славянского района Романа Синяговского, причиной конфликта стал спор между двум учредителями завода "Кубанские деликатесы": «Там два учредителя поругались, поссорились, делят между собой завод. Один свой ЧОП поставил, другой свой попытался привести».
Синяговский уточнил, что всего при стрельбе из травматического пистолета пострадали три человека. Одного отвезли в больницу, двоим госпитализация не понадобилась.
По данным системы "СПАРК-Интерфакс" предприятие было зарегистрировано в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае в 2003 году, занимается консервированием фруктов и овощей. Предприятием в равных долях владеют Иван Радченко и Владимир Скрипка. Вместе с тем, по данным на 27 сентября 2019 года на долю совладельца Скрипки был назначен доверительный управляющий ООО "Бастион" (Краснодар, занимается деятельностью в области права). "Бастион" принадлежит трем физлицам - Ирине Крючковой, Анне Голубицкой и Юлии Залевской. Ранее, 5 июля на долю совладельца Радченко был назначен доверительный управляющий АО "Ранд" (г. Москва, занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств). "Ранд" по данным СПАРКА принадлежит Ивану и Антону Радченко.
- Во время инцидента на заводе "Кубанские деликатесы" неизвестные ворвались на территорию с оружием, двое охранников получили ранения, - сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
В дежурную часть отдела МВД России по Славянскому району Краснодарского края поступило сообщение о выстрелах в городе Славянск-на-Кубани на улице Красной. На место незамедлительно прибыли полицейские, а также сотрудники других экстренных служб. По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий. По мнению главы Славянского района Романа Синяговского, причиной конфликта стал спор между двум учредителями завода "Кубанские деликатесы": «Там два учредителя поругались, поссорились, делят между собой завод. Один свой ЧОП поставил, другой свой попытался привести».
Синяговский уточнил, что всего при стрельбе из травматического пистолета пострадали три человека. Одного отвезли в больницу, двоим госпитализация не понадобилась.
По данным системы "СПАРК-Интерфакс" предприятие было зарегистрировано в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае в 2003 году, занимается консервированием фруктов и овощей. Предприятием в равных долях владеют Иван Радченко и Владимир Скрипка. Вместе с тем, по данным на 27 сентября 2019 года на долю совладельца Скрипки был назначен доверительный управляющий ООО "Бастион" (Краснодар, занимается деятельностью в области права). "Бастион" принадлежит трем физлицам - Ирине Крючковой, Анне Голубицкой и Юлии Залевской. Ранее, 5 июля на долю совладельца Радченко был назначен доверительный управляющий АО "Ранд" (г. Москва, занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств). "Ранд" по данным СПАРКА принадлежит Ивану и Антону Радченко.