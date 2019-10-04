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32 минуты назад
Люди погибли при аварийной посадке Ан-2
Авиакатастрофа случилась в Украине.
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, пишет РИА Новости. Данные сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине. По данным ведомства, на борту находились восемь человек. Всего на борту самолета, летевшего из города Виго в Испании, были семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз, РБК. По первоначальным данным, которые сообщали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, три человека при аварии погибли, пятеро были переданы медикам.
Как уточнил в эфире телеканала "112 Украина" заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, "рассматриваются две версии - нехватка горючего или ошибка пилотов". При этом он добавил, что в районе катастрофы был сильный туман, пишет ТАСС. По данным телеканала "112 Украина", разбившийся Ан-12 был построен 51 год назад, эксплуатировался с 1968 по 1995 год в военно-транспортной авиации, затем - в гражданских авиакомпаниях.
Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине. По данным ведомства, на борту находились восемь человек. Всего на борту самолета, летевшего из города Виго в Испании, были семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз, РБК. По первоначальным данным, которые сообщали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, три человека при аварии погибли, пятеро были переданы медикам.
Как уточнил в эфире телеканала "112 Украина" заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, "рассматриваются две версии - нехватка горючего или ошибка пилотов". При этом он добавил, что в районе катастрофы был сильный туман, пишет ТАСС. По данным телеканала "112 Украина", разбившийся Ан-12 был построен 51 год назад, эксплуатировался с 1968 по 1995 год в военно-транспортной авиации, затем - в гражданских авиакомпаниях.