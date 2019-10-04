В мире

32 минуты назад

Люди погибли при аварийной посадке Ан-2

76
#авиакатастрофа
Люди погибли при аварийной посадке Ан-2

Авиакатастрофа случилась в Украине.

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, пишет РИА Новости. Данные сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине. По данным ведомства, на борту находились восемь человек. Всего на борту самолета, летевшего из города Виго в Испании, были семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз, РБК. По первоначальным данным, которые сообщали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, три человека при аварии погибли, пятеро были переданы медикам.

Как уточнил в эфире телеканала "112 Украина" заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, "рассматриваются две версии - нехватка горючего или ошибка пилотов". При этом он добавил, что в районе катастрофы был сильный туман, пишет ТАСС. По данным телеканала "112 Украина", разбившийся Ан-12 был построен 51 год назад, эксплуатировался с 1968 по 1995 год в военно-транспортной авиации, затем - в гражданских авиакомпаниях.
76
#авиакатастрофа

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Знаток из «Что? Где? Когда?» будет защищать Порошенко
#Петр Порошенко #Илья Новиков
Знаток из «Что? Где? Когда?» будет защищать Порошенко

5 минут назад

В мире
Отец 17 детей подал в суд на банк спермы
#банк спермы #отец #дети
Отец 17 детей подал в суд на банк спермы

вчера, 15:00

В мире
Американцы умирают из-за лошадиной болезни
#лошадиный энцифалит
Американцы умирают из-за лошадиной болезни

вчера, 14:44

В мире
Карел Готт умер в своей постели
#Карел Готт
Карел Готт умер в своей постели

02.10.2019 16:08

В мире
ВВС США будут ремонтировать старые самолеты с помощью 3D-принтеров
ВВС США будут ремонтировать старые самолеты с помощью 3D-принтеров

01.10.2019 16:19

В мире
В Антарктиде откололся самый крупный за 50 лет айсберг
В Антарктиде откололся самый крупный за 50 лет айсберг

01.10.2019 16:15

В мире