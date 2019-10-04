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Футболисты, подравшиеся в Тамбове, получили по 4 матча дисквалификации

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#Футбол #драка #"Металлург-М" #станка на стенку #наших бьют!
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Футболисты, подравшиеся в Тамбове, получили по 4 матча дисквалификации

КДК не особо разбирался в степени вины каждого, а наказал всех под одну гребенку.

Участники нашумевшей драки во время футбольного матча в Тамбове получили по 4 матча дисквалификации.

Напомним, что инцидент произошел во время игры первенства СФФ «Центр» между молодежными составами «Тамбова» и «Металлурга».

Контрольно дисциплинарный комитет (КДК) СФФ «Центр» не стал разбираться, кто больше виноват, а выписал всем получившим красные карточки футболистам одинаковое наказание – 4 матча «вне игры».

Такому наказанию подверглись и махавшие кулаками липчане Максим Скопинцев и Михаил Кукин, и плевавший в соперников (так записано в протоколе) капитан хозяев Антон Архипов, и лупивший оппонентов ногами (опять же из протокольной записи) капитан хозяев Роман Жеребятьев. Последний после вынесения ему красной карточки пытался отнять ее у арбитра и жутко матерился (см. протокол), но это действие никак не было оценено КДК.

Тамбовские драчуны еще поиграют в нынешнем сезоне – у их команды впереди еще 6 встречи, и на две последние они вполне успеют.

А вот для Скопинцева и Кукина чемпионат завершен: «Металлургу-М» осталось провести аккурат 4 игры. В важном домашнем «дерби» с воронежским «Факелом-М» в воскресение, 6 октября, липчане не смогут рассчитывать также на получившего вторую желтую карточку (что автоматически означает удаление с поля) в эпизоде, предшествовавшем драке, хавбека Николая Смирных, а также на своего лучшего бомбардира (10 голов) Илью Глебова, который пропустит встречу из-за перебора предупреждений.

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#Футбол #драка #"Металлург-М" #станка на стенку #наших бьют!
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