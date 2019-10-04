Общество

12 минут назад

На улице Московской частично заменили изношенный водопровод 37-летней давности

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#энергетики
На улице Московской частично заменили изношенный водопровод 37-летней давности

Сложные ремонтные работы по замене трубопровода на улице Московской в районе дома № 137 завершены. 

Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, из-за изношенности на стальном водоводе холодного водоснабжения высокого давления диаметром 150 мм регулярно происходили порывы. Самый уязвимый металлический отрезок длиной 35 метров сотрудники компании заменили на современный высокопрочный полипропиленовый.

Работы по замене трубы проводились максимально осторожно из-за наличия смежных подземных коммуникаций. Поэтому меняли трубопровод частями. Для того чтобы снизить количество потребителей, попадающих под отключение, в водопроводном колодце у дома № 137 также заменили запорную арматуру. Во время ремонта без питьевой воды оставалось четыре жилых дома вместо 18.
50
#энергетики

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