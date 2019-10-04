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22 минуты назад
Работники НЛМК собрали в ходе субботника 140 тонн мусора
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Во всероссийском субботнике участвовало более 700 работников ПАО «НЛМК».
Новолипецкий комбинат подвел итоги всероссийского субботника, который прошел по инициативе общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия».
С 7 по 28 сентября более 700 работников комбината убирали от мусора и сухой листвы территорию производственных подразделений, опиливали сухие деревья, высаживали молодые саженцы, благоустраивали клумбы и газоны. За месяц собрали и вывезли c промышленной площадки для безопасной утилизации свыше 140 тонн мусора.
«На НЛМК не только внедряют передовые природоохранные технологии. Наше предприятие всегда активно участвует в экологических акциях и поддерживает общественные инициативы, которые помогают решать локальные природоохранные проблемы. Участие в субботнике – хорошая возможность на деле проявить заботу об окружающей среде. До конца года на промышленной площадке высадят более 1,5 тысяч деревьев, более 9 тысяч кустарников, обустроят более 100 тысяч кв. метров газона» - отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.
С 7 по 28 сентября более 700 работников комбината убирали от мусора и сухой листвы территорию производственных подразделений, опиливали сухие деревья, высаживали молодые саженцы, благоустраивали клумбы и газоны. За месяц собрали и вывезли c промышленной площадки для безопасной утилизации свыше 140 тонн мусора.
«На НЛМК не только внедряют передовые природоохранные технологии. Наше предприятие всегда активно участвует в экологических акциях и поддерживает общественные инициативы, которые помогают решать локальные природоохранные проблемы. Участие в субботнике – хорошая возможность на деле проявить заботу об окружающей среде. До конца года на промышленной площадке высадят более 1,5 тысяч деревьев, более 9 тысяч кустарников, обустроят более 100 тысяч кв. метров газона» - отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.
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