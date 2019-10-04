Девушка украла мужской клатч в туалете «Трибуны»

Посетительница заведения извинилась перед владельцем сумочки.

Советский районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело о краже из туалета паба «Трибуна». К ответственности за преступление привлекли безработную девушку.



Суд установил, что кража была совершена в туалете «Трибуны» в ночь на 23 июня. Посетительница заметила, что кто-то забыл свой клатч в кабинке. Девушка решила забрать мужское портмоне себе. Добычей липчанки стал не только сам аксессуар, но и лежавшие в нем 6 300 рублей, а также банковские и топливные карты, паспорт и военный билет. Девушка забрала клатч и скрылась с места преступления.



Воровку удалось быстро вычислить. На девушку завели уголовное дело. К моменту рассмотрения материалов в суде подсудимая извинилась перед владельцем клатча и вернула ему все украденное. Суд прекратил уголовное дело по примирению сторон.