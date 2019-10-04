Происшествия

сегодня, 09:56

Девушка украла мужской клатч в туалете «Трибуны»

10 1333
#кража
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Девушка украла мужской клатч в туалете «Трибуны»

Посетительница заведения извинилась перед владельцем сумочки.

Советский районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело о краже из туалета паба «Трибуна». К ответственности за преступление привлекли безработную девушку.

Суд установил, что кража была совершена в туалете «Трибуны» в ночь на 23 июня. Посетительница заметила, что кто-то забыл свой клатч в кабинке. Девушка решила забрать мужское портмоне себе. Добычей липчанки стал не только сам аксессуар, но и лежавшие в нем 6 300 рублей, а также банковские и топливные карты, паспорт и военный билет. Девушка забрала клатч и скрылась с места преступления.

Воровку удалось быстро вычислить. На девушку завели уголовное дело. К моменту рассмотрения материалов в суде подсудимая извинилась перед владельцем клатча и вернула ему все украденное. Суд прекратил уголовное дело по примирению сторон.
10 1333
#кража
1

Комментарии (10)

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МИРОТВОРЕЦ

40 секунд назад
ну так то да..... развод чистой воды ! нашла , хотела вернуть за вознаграждение , дала обьявление о находке ,, и все !
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+

15 минут назад
В трибуну мужчины только с клатчами ходят.
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Я

18 минут назад
Да почему украла то? Нашла бесхозный предмет.
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Колян

22 минуты назад
В Трибуне только клатч тырить,там у контингента может быть наклач в штанах.
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Липчанин

27 минут назад
А как суд "установил", что камеры в туалетах понатыканы, пишут интимные видео, так это вроде низяааа. а ?
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сёрфер

28 минут назад
Кража это тайное хищение чужого имущества) где же тут хищение ещё и тайное) барышне нужно было заявить что взяла "лопату" чтобы в последствии вернуть за вознаграждение да и всё и не было бы ни какого суда))) долб..зм)
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СССР

33 минуты назад
Обретенные чудесным образом деньги надо перечислить на охрану липецких школ
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Рок Злой

36 минут назад
Это так теперь барсетки называются?
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Ну так не честно...

40 минут назад
Синий олень сам забыл свой клатч в туалете, почему сразу украла???!!
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НЕ ПАТРИОТ

59 минут назад
Девушка вошла в мужской сортир или парень в женский?)))
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