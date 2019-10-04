Зал азартных игр проработал всего неделю, и теперь организатору подпольного клуба придется предстать перед судом.

Воронежские следователи передали в суд уголовное дело, возбужденное против 35-летнего уроженца Липецкой области. Липчанин обвиняется по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны».



Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями установили, что летом липчанин открыл в Воронеже казино. Он открыл игорный зал с покерными столами на Коминтерновской улице. Казино проработало всего неделю, 13 по 20 июля 2019 года. Мужчина проводил турниры по покеру, пока его преступная деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. При обыске были обнаружены столы для игры в покер, игральные карты, фишки.



Показания против владельца казино дали те, кто играл в клубе в покер. Позже липчанин признал вину и дал подробные показания, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.







Фото: junpix.com

