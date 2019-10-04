Происшествия

32 минуты назад

36-летняя женщина за рулем «Киа» сбила 8-летнего мальчика

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#авария #ДТП
36-летняя женщина за рулем «Киа» сбила 8-летнего мальчика

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 3 октября в Липецком районе на трассе Липецк – Данков произошло столкновение «ВАЗ-2115» с 36-летним мужчиной за рулем и мотоцикла под управлением 39-летнего водителя. Мотоциклиста с травмой доставили в больницу.

В Усмани на улице Ленина 36-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа», вне пешеходного перехода сбила 8-летнего мальчика, который с травмами был госпитализирован.

В Липецке на Товарном проезде столкнулись автомобили «Ауди» под управлением 33-летнего водителя, «ВАЗ-2109» с 26-летним мужчиной за рулем и «Форда» под управлением 31-летнего мужчины. В ДТП пострадала 36-летняя пассажирка одной из машин.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1725 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 53.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1284 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 43 нарушения правил парковки, 4 автомобиля эвакуировали.

Так же было зафиксировано 39 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


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#авария #ДТП

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