Липецкие боксеры вернулись с золотыми медалями из Абхазии

Две золотые медали завоевали воспитанники заслуженного тренера России Алексея Заева.



Феерично выступили в Пицунде, где проходил турнир памяти мастера спорта СССР Георгия Блаба, воспитанники заслуженного тренера России Алексея Заева. Александр Сергеев (учащийся СОШ №41) и Алексей Золотарев (школа села Доброе) завоевали золотые медали турнира, в котором приняли участие около 260 атлетов из 32 регионов страны.

Победы липецких боксеры ценны вдвойне, поскольку одержаны в присутствии почетных гостей соревнований - президента Абхазии Рауля Хаджимбы и старшего тренера сборной России Николая Павлова.

Успех Алексея Заева разделяют его коллеги по цеху тренеров – Юрий Иванов и Алексей Золотарев. Отметим, работающему в спортшколе №9 Алексею Заеву 70 лет, его воспитанник и младший брат Петр Заев завоевал серебряную медаль Олимпиады-80 – и это высшее достижение в истории липецкого спорта. Другой воспитанник Заева, Дмитрий Фокин стал вторым на первенстве Европы - это лучший результат липецкого бокса в ХХI веке.