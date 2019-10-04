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Липецкие боксеры вернулись с золотыми медалями из Абхазии

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#бокс
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Липецкие боксеры вернулись с золотыми медалями из Абхазии

Две золотые медали завоевали воспитанники заслуженного тренера России Алексея Заева.


Феерично выступили в Пицунде, где проходил турнир памяти мастера спорта СССР Георгия Блаба, воспитанники заслуженного тренера России Алексея Заева. Александр Сергеев (учащийся СОШ №41) и Алексей Золотарев (школа села Доброе) завоевали золотые медали турнира, в котором приняли участие около 260 атлетов из 32 регионов страны.

Победы липецких боксеры ценны вдвойне, поскольку одержаны в присутствии почетных гостей соревнований - президента Абхазии Рауля Хаджимбы и старшего тренера сборной России Николая Павлова.

Успех Алексея Заева разделяют его коллеги по цеху тренеров – Юрий Иванов и Алексей Золотарев. Отметим, работающему в спортшколе №9 Алексею Заеву 70 лет, его воспитанник и младший брат Петр Заев завоевал серебряную медаль Олимпиады-80  – и это высшее достижение в истории липецкого спорта. Другой воспитанник Заева, Дмитрий Фокин стал вторым на первенстве Европы  - это лучший результат липецкого бокса в ХХI веке.




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#бокс
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