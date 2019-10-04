сегодня, 08:11
Липецкие боксеры вернулись с золотыми медалями из Абхазии
Две золотые медали завоевали воспитанники заслуженного тренера России Алексея Заева.
Победы липецких боксеры ценны вдвойне, поскольку одержаны в присутствии почетных гостей соревнований - президента Абхазии Рауля Хаджимбы и старшего тренера сборной России Николая Павлова.
Успех Алексея Заева разделяют его коллеги по цеху тренеров – Юрий Иванов и Алексей Золотарев. Отметим, работающему в спортшколе №9 Алексею Заеву 70 лет, его воспитанник и младший брат Петр Заев завоевал серебряную медаль Олимпиады-80 – и это высшее достижение в истории липецкого спорта. Другой воспитанник Заева, Дмитрий Фокин стал вторым на первенстве Европы - это лучший результат липецкого бокса в ХХI веке.
Еще в рубрике
01.10.2019 18:39Спорт