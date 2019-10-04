Общество
14 минут назад
В Липецке пропала 18-летняя девушка
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Глушкова Дарья нуждается в медицинской помощи.
3 октября в Липецке пропала 18-летняя Дарья Глушкова.
Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", в последний раз Дарью выдели в 19:55 у остановки «Кольцо Трубного завода». Девушка нуждается в медицинской помощи, возможно она дезориентирована.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дарьи, просят связаться с полицией или волонтерами.
Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", в последний раз Дарью выдели в 19:55 у остановки «Кольцо Трубного завода». Девушка нуждается в медицинской помощи, возможно она дезориентирована.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дарьи, просят связаться с полицией или волонтерами.
3 171
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