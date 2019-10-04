Общество

14 минут назад

В Липецке пропала 18-летняя девушка

3 171
В Липецке пропала 18-летняя девушка

Глушкова Дарья нуждается в медицинской помощи.

3 октября в Липецке пропала 18-летняя Дарья Глушкова.

Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", в последний раз Дарью выдели в 19:55 у остановки «Кольцо Трубного завода». Девушка нуждается в медицинской помощи, возможно она дезориентирована.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дарьи, просят связаться с полицией или волонтерами.


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Комментарии (3)

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В путинской роиссе

33 секунды назад
гость, Здоровых нет , А ты тварь и мразь ,и конченный х. У. К. С. О. С!.
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гость

4 минуты назад
Путинская молодёжь !, она больна ты дебил конченный!
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Путинская молодёжь !

7 минут назад
Н. А. Е. Б. Е. Т. С. Я И придёт !.
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