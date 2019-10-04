В Липецке пропала 18-летняя девушка

Глушкова Дарья нуждается в медицинской помощи.

3 октября в Липецке пропала 18-летняя Дарья Глушкова.



Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", в последний раз Дарью выдели в 19:55 у остановки «Кольцо Трубного завода». Девушка нуждается в медицинской помощи, возможно она дезориентирована.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дарьи, просят связаться с полицией или волонтерами.





