Происшествия

30 минут назад

«Форд», «Ауди» и «ВАЗ-2109» столкнулись на кольце Трубного завода

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#авария #ДТП
«Форд», «Ауди» и «ВАЗ-2109» столкнулись на кольце Трубного завода

В аварии пострадала пассажирка «ВАЗа».

Вечером 3 октября в Липецке на кольце Трубного завода произошло тройное столкновение.

Автомобиль «Ауди» врезался в стоявший у светофора «ВАЗ-2109», который от удара столкнулся с «Фордом». После столкновения автомобиль «Ауди» вылетел на встречную полосу.

В аварии пострадала пассажирка «ВАЗа», от госпитализации женщина отказалась.





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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Семен

12 минут назад
Николаич, езжай туда, оформляй ДТП
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Я

14 минут назад
Видел эти машины , авдотья наверное еле двигалась , но 9 слажилась хорошо , еще чуть и передними сиденьями лрбовик выдавило бы , как там уцелели странно
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