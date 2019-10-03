Происшествия
30 минут назад
«Форд», «Ауди» и «ВАЗ-2109» столкнулись на кольце Трубного завода
В аварии пострадала пассажирка «ВАЗа».
Вечером 3 октября в Липецке на кольце Трубного завода произошло тройное столкновение.
Автомобиль «Ауди» врезался в стоявший у светофора «ВАЗ-2109», который от удара столкнулся с «Фордом». После столкновения автомобиль «Ауди» вылетел на встречную полосу.
В аварии пострадала пассажирка «ВАЗа», от госпитализации женщина отказалась.
Автомобиль «Ауди» врезался в стоявший у светофора «ВАЗ-2109», который от удара столкнулся с «Фордом». После столкновения автомобиль «Ауди» вылетел на встречную полосу.
В аварии пострадала пассажирка «ВАЗа», от госпитализации женщина отказалась.
Семен
Я