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Выбраны проекты благоустройства площади и ДС «Звездный»

12 875
#благоустройство #проект #голосование
2
Выбраны проекты благоустройства площади и ДС «Звездный»

Эксперты допустили до голосования самые интересные и оптимальные варианты.

Сегодня в мэрии Липецка выбирали лучшие проекты благоустройства площади у Дворца спорта «Звездный». Среди семи предложений экспертная группа определила трех участников финального голосования. Именно среди них и будут выбирать липчане. Варианты благоустройства выставят на голосование на портале «Открытый Липецк».

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Напомним, идея о том, что необходимо благоустроить площадку у «Звездного» и обновить облик самого спорткомплекса, была озвучена в конце сентября. Мэрия объявила архитектурный конкурс на лучший проект. Все предложения сначала анализирует экспертная комиссия, а затем они выносятся на всеобщее голосование. Все проекты с описанием можно будет увидеть на сайте администрации Липецка. Победитель получит премию.
12 875
#благоустройство #проект #голосование
2

Комментарии (12)

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ВВП

4 минуты назад
Городище,Комсомольский парк..Нижний...на очереди на Звёздный!! Когда перестанете гавнять город уроды бл.......???Испохабили уже всё что можно!!Только аллея в Верхнем куда ни шло..сойдёт,и то потому что сильно не лезли ,а все остальные объекты ГАВНО!!!!
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Хотим другого мэра!

4 минуты назад
Когда кончится растрата денег налогоплательщиков на всякий бред? Где парковки в этом проекте? Фонтаныч лучше был в разы!
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гость

25 минут назад
ГОРОД 48 , МОЛОДЦЫ , обезличили всё , что только можно , НИ ОДНОЙ , СУКА , фамилии . ИКСПЕРТЫ , кто , УВАРКИНА , главный паразит Липецка МАЛЬКО ? Иксперты , мля ! МАЛЬКО , ты КОГДА , засранец , НА СОКОЛЬСКОМ ДК , ТРИ ФОНАРЯ СДЕЛАЕШЬ ?
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неадекватная женщина со вкусом

38 минут назад
Боже, что я вижу! Детскую площадку вырвиглазных цветов! А павильон, обшитый сине-оранжевым сайдингом в лучших традициях Липецка, будет?
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Приличный

41 минуту назад
чушь.собачья, сто пудов. Не хрен трогать, Закончите сначала то что по начинали. Устроили во всем городе свинорой
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МИРОТВОРЕЦ

44 минуты назад
скоро надоест это народу .... скоро ... ! поднимите людям зарплаты и пенсии и стройте дальше все во благо самих себя же .... но нет .. надо намывать и осваивать бюджеты ...
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Ваш

45 минут назад
Пря Сталяне токова не делали
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чушь.собачья

45 минут назад
Если это "лучшие" проекты, то тогда лучше вообще не трогать там ничего.
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Дед

52 минуты назад
Главное чтобы этим всем занимался вор со стажем.
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Оля

55 минут назад
Опять открытая площадка, как в Быхановом саду из досок. Оленей не будет? Каменный лог разворочили, Нижний разгромили. Что нибудь доделали бы.
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