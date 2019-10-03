Общество
сегодня, 19:32
Выбраны проекты благоустройства площади и ДС «Звездный»
Эксперты допустили до голосования самые интересные и оптимальные варианты.
Сегодня в мэрии Липецка выбирали лучшие проекты благоустройства площади у Дворца спорта «Звездный». Среди семи предложений экспертная группа определила трех участников финального голосования. Именно среди них и будут выбирать липчане. Варианты благоустройства выставят на голосование на портале «Открытый Липецк».
Напомним, идея о том, что необходимо благоустроить площадку у «Звездного» и обновить облик самого спорткомплекса, была озвучена в конце сентября. Мэрия объявила архитектурный конкурс на лучший проект. Все предложения сначала анализирует экспертная комиссия, а затем они выносятся на всеобщее голосование. Все проекты с описанием можно будет увидеть на сайте администрации Липецка. Победитель получит премию.
Напомним, идея о том, что необходимо благоустроить площадку у «Звездного» и обновить облик самого спорткомплекса, была озвучена в конце сентября. Мэрия объявила архитектурный конкурс на лучший проект. Все предложения сначала анализирует экспертная комиссия, а затем они выносятся на всеобщее голосование. Все проекты с описанием можно будет увидеть на сайте администрации Липецка. Победитель получит премию.
ВВП
Хотим другого мэра!
гость
неадекватная женщина со вкусом
Приличный
МИРОТВОРЕЦ
Ваш
чушь.собачья
Дед
Оля