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Липецкая вечЁрка: минирования торговых центров, скандальная высотка и поборы на охрану

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#вечерка
Липецкая вечЁрка: минирования торговых центров, скандальная высотка и поборы на охрану

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 3 октября.

Сегодня поступило два сигнала о взрывных устройствах. Звонивший говорил, что заминированы ТРЦ «Европа» и ТРЦ «Ривьера». Персонал и гостей торговых центров срочно эвакуировали. Сообщения о бомбах не подтвердились.

Тем временем в Липецке взорвалась очередная «бомба», связанная с теневым дележом лакомых кусочков городской земли под строительство элитных высоток. 2 октября стало известно об обыске у начальника управления имущественных и земельных отношений администрации города Липецка Веры Андреевой. В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, комментировать информацию об обысках не стали с формулировкой «в интересах следствия». GOROD48 удалось выяснить, по какому именно уголовному делу велся обыск у Веры Андреевой.

Сотню комментариев липчане оставили под сообщением «Прокуратура объяснила, надо ли сдавать деньги на охрану в школе». Горожане в соцсетях пишут, что в гимназии №69 и школе №8 собирают по 1 000 рублей за год, в школе №63 — по 700 рублей, в школе №14 сдают по 450 рублей, в школе №62 — 315 рублей, а в лицее №44 — по 150 рублей в месяц. Вместе с этим среди родителей возникли сомнения, а стоит ли сдавать деньги. Вопрос о законности платы родителей за охрану школ GOROD48 адресовал в прокуратуру Липецкой области.

Не менее бурно читатели комментируют фотосессию секс-символа ТВ на фоне осеннего Липецка. Известная украинская и российская телеведущая, актриса Анфиса Чехова сделала несколько снимков возле театра имени Толстого, где вечером проходил спектакль с ее участием. Актриса своим постом приглашала «Липетчан или Липечей» на постановку.
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#вечерка

Комментарии (1)

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Неравнодушный

7 минут назад
Бог с ней. Пусть едет собирает деньги и учит русский. Пригодится,хоть символу,хоть сексу, не говоря о третьей профессии. Речь о другом. Сколько государство будет перекладывать свои обязательства по лечению детей на плечи населения? Вылечили весь мир, лечим, красиво показывает по ТВ. Долги просчает миллиардами доллоров. На детей посрать. Они же свои, сами соберут. Рот тогда закрой,государство,о детях больных, и помощи им, розвитии медицины и тд и тп. Противно смотреть гнилое и заказное телевидение. Больше чернухи, и народ поймет,как всё плохо,а у вас хорошо. Ещё не сдохли,рожайте, нет,ну и пенсии нет. Пора на погост. Деньги слугам народа сбережете.БЕЙ СВОИХ,ЧУЖИЕ БОЯТСЯ БУДУТ.
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