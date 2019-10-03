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Липецкая вечЁрка: минирования торговых центров, скандальная высотка и поборы на охрану
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 3 октября.
Сегодня поступило два сигнала о взрывных устройствах. Звонивший говорил, что заминированы ТРЦ «Европа» и ТРЦ «Ривьера». Персонал и гостей торговых центров срочно эвакуировали. Сообщения о бомбах не подтвердились.
Тем временем в Липецке взорвалась очередная «бомба», связанная с теневым дележом лакомых кусочков городской земли под строительство элитных высоток. 2 октября стало известно об обыске у начальника управления имущественных и земельных отношений администрации города Липецка Веры Андреевой. В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, комментировать информацию об обысках не стали с формулировкой «в интересах следствия». GOROD48 удалось выяснить, по какому именно уголовному делу велся обыск у Веры Андреевой.
Сотню комментариев липчане оставили под сообщением «Прокуратура объяснила, надо ли сдавать деньги на охрану в школе». Горожане в соцсетях пишут, что в гимназии №69 и школе №8 собирают по 1 000 рублей за год, в школе №63 — по 700 рублей, в школе №14 сдают по 450 рублей, в школе №62 — 315 рублей, а в лицее №44 — по 150 рублей в месяц. Вместе с этим среди родителей возникли сомнения, а стоит ли сдавать деньги. Вопрос о законности платы родителей за охрану школ GOROD48 адресовал в прокуратуру Липецкой области.
Не менее бурно читатели комментируют фотосессию секс-символа ТВ на фоне осеннего Липецка. Известная украинская и российская телеведущая, актриса Анфиса Чехова сделала несколько снимков возле театра имени Толстого, где вечером проходил спектакль с ее участием. Актриса своим постом приглашала «Липетчан или Липечей» на постановку.
Тем временем в Липецке взорвалась очередная «бомба», связанная с теневым дележом лакомых кусочков городской земли под строительство элитных высоток. 2 октября стало известно об обыске у начальника управления имущественных и земельных отношений администрации города Липецка Веры Андреевой. В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, комментировать информацию об обысках не стали с формулировкой «в интересах следствия». GOROD48 удалось выяснить, по какому именно уголовному делу велся обыск у Веры Андреевой.
Сотню комментариев липчане оставили под сообщением «Прокуратура объяснила, надо ли сдавать деньги на охрану в школе». Горожане в соцсетях пишут, что в гимназии №69 и школе №8 собирают по 1 000 рублей за год, в школе №63 — по 700 рублей, в школе №14 сдают по 450 рублей, в школе №62 — 315 рублей, а в лицее №44 — по 150 рублей в месяц. Вместе с этим среди родителей возникли сомнения, а стоит ли сдавать деньги. Вопрос о законности платы родителей за охрану школ GOROD48 адресовал в прокуратуру Липецкой области.
Не менее бурно читатели комментируют фотосессию секс-символа ТВ на фоне осеннего Липецка. Известная украинская и российская телеведущая, актриса Анфиса Чехова сделала несколько снимков возле театра имени Толстого, где вечером проходил спектакль с ее участием. Актриса своим постом приглашала «Липетчан или Липечей» на постановку.
Неравнодушный