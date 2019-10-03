В России

18 минут назад

Минфин резко увеличит выдачу межгосударственных займов

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Минфин планирует ссудить иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ( $15,5 млрд) в следующие три года, что больше, чем за предыдущие пять лет. Это следует из материалов к проекту бюджета на 2020–2022 годы, с которым ознакомились «Известия»

Отмечается, что деньги иностранным заемщикам требуются для завершения совместных проектов с российскими партнерами и финансирования покупателей российской продукции. 

Список крупных получателей кредитов в ведомстве не разглашают, но, по данным экспертов, в их число войдут Турция, Индия и Иран. 

По мнению специалиста из Экономической экспертной группы Игоря Белякова, большая часть из 1 трлн рублей, который Россия резервирует под выдачу в долг, будет относиться к экспортным кредитам. Чаще всего такие займы берут развивающиеся страны. 

В свою очередь, Россия будет брать в долг меньше, чем давать взаймы: 640 млрд рублей, или $9,7 млрд. В основном Москва планирует занимать за счет размещения облигаций на иностранных площадках. 
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