Погода в Липецке

сегодня, 17:09

Погода в Липецкой области возвращается к климатической норме

6 842
#дожди
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Погода в Липецкой области возвращается к климатической норме

4 октября Липецкая область останется в теплом секторе циклона – будет преимущественно без осадков. 5 октября под влиянием циклона с запада ожидаются дожди. 6 октября Липецкая область окажется под влиянием тыловой части южного циклона, ночью местами пройдут сильные дожди, которые днем осладнут до небольших и умеренных. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 октября – 14-16 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы, 5 октября – 8-10 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы, 6 октября – 6-8 градусов тепла, что в пределах нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 октября в Липецкой области облачно с прояснениями,  ночью без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер южный, 7-12 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем температура составит от 18 до 23 градусов тепла.  

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем возможны небольшие дожди. Температура ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем она составит от 20 до 22 градусов тепла.  

4 октября стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +26  градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 4  градуса мороза. 
6 842
#дожди
1

Комментарии (6)

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Cенсей

33 минуты назад
SuperNZY 2k18, приглашаю тебя за пятерочку у ЦР,Ууж там то я тебя по жопе отшлепаю как нужно и не тридцать а все 50 раз. Будет бдсм порка.Я как всегда с красной сумкой. Спросить Сенсея,всегда тусуюсь около русаппа,а потом дрищу как надо.
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8

40 минут назад
Житель, мы окна с подачи отопления не закрываем, держим нараспашку.
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Рсдрп

42 минуты назад
SuperNZY 2k18, лучше б тебе по морде дали раз тридцать
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SuperNZY 2k18

44 минуты назад
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!
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дурака не вылечить

45 минут назад
Житель, дебилоид, окна открывают чтоб твои пуки и выдохи как СО2 заменились свежачком
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Житель

51 минуту назад
Открываем окна .... охлаждаем батареи....
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