Погода в Липецкой области возвращается к климатической норме

4 октября Липецкая область останется в теплом секторе циклона – будет преимущественно без осадков. 5 октября под влиянием циклона с запада ожидаются дожди. 6 октября Липецкая область окажется под влиянием тыловой части южного циклона, ночью местами пройдут сильные дожди, которые днем осладнут до небольших и умеренных.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 октября – 14-16 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы, 5 октября – 8-10 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы, 6 октября – 6-8 градусов тепла, что в пределах нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер южный, 7-12 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем температура составит от 18 до 23 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем возможны небольшие дожди. Температура ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем она составит от 20 до 22 градусов тепла.



4 октября стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +26 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 4 градуса мороза.

