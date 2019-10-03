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Instagram-гадалка выманила у Аделины Сотниковой 2 млн рублей

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#мошенничество
Instagram-гадалка выманила у Аделины Сотниковой 2 млн рублей

Прославленная фигуристка поверила мошеннице.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова заплатила два миллиона рублей гадалке — мошеннице, пишет «Российская газета». Олимпийская чемпионка обратилась в правоохранительные органы. В пресс-службе ГУ МВД России подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

- В полицию обратилась Аделина Сотникова и сообщила, что через социальную сеть Instagram нашла объявление об оказании оккультных услуг и решила им воспользоваться, - рассказал источник ТАСС.

Известно, что 23-летняя фигуристка обратилась к гадалке с просьбой помочь в лечении младшей сестры, на которую спортсменка тратит большую часть доходов. Получив крупную сумму денег, аферистка, назвавшая себя Ольгой - специалистом в области магии, пропала, уточняет РИА Новости.

196
#мошенничество

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